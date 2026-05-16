Dónde ver el Avilés - Barakaldo: horarios y plataformas para seguir en directo el partido

El Avilés quiere acabar este domingo asegurándose ser equipo de Primera Federación la próxima temporada. El cuadro blanquiazul se enfrenta, a partir de las 17 horas, al Barakaldo, conjunto que llega al Suárez Puerta tratando de apurar sus últimas opciones de colarse en el play-off de ascenso a Segunda División. Si los avilesinos suman de tres confirmarán, sin tener que mirar a otros resultados, su salvación. De empatar, tocará mirar lo que pase en otros campos.

El encuentro se podrá seguir en directo en la web de LA NUEVA ESPAÑA, donde se irá contando todo lo que ocurra durante los 90 minutos. Además, se retransmite en LaLiga+ y Football Club, así como por el multicanal, en el que se podrán seguir todos los partidos de manera simultánea.

El Avilés busca sellar la permanencia

Para la cita, además, el Suárez Puerta apunta a rozar el lleno. El club blanquiazul sacó, a principios de semana, una promoción especial de entradas para el duelo, con un precio de diez euros por localidad para aquellos aficionados que no sean socios del conjunto avilesino. Además, desde el lado del Barakaldo agotaron, en pocas horas, las entradas para el sector visitante. “Me encantaría que se viviese algo similar a lo que pasó en el play-off del año pasado. Las gradas juegan sus partidos, esos días lo jugaron y gracias a ello el Avilés está en Primera Federación. Yo he tenido la oportunidad de vivir, en estas nueve jornadas, momentos como los del Ourense, donde el estadio apretó y animó a muerte cuando encajamos el primer gol. Fue increíble cómo nos levantaron. Me encantaría que este fin de semana el Suárez Puerta estuviese así”, afirmó el propio Lolo Escobar al ser preguntado por el apoyo de la afición en el duelo ante el conjunto vasco.

Para la cita, Lolo Escobar tendrá una baja sensible. El técnico extremeño no podrá contar con Adri Gómez, uno de sus pivotes titulares, por acumulación de tarjetas. Gete parte con ventaja para sustituir al mediocentro valenciano, aunque Christian Rivera también puja por hacerse con el puesto. Además, el entrenador del Avilés recupera a Quicala, ya de regreso tras cumplir un partido de sanción.