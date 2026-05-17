Avilés ya empuja para cerrar la salvación: "Hay que conseguirlo sí o sí"

“Tenemos mucho miedo, pero hay que confiar. Nos la jugamos en casa, hay que conseguir esa salvación sí o sí”, afirma Marta Fraga, presidenta de la peña Minuto 42. La agrupación blanquiazul, que ronda el centenar de miembros, celebró su espicha de final de temporada en la previa del duelo ante el Barakaldo, donde todo el mundo espera que el Avilés certifique su permanencia en Primera Federación. El ambiente para la cita será de gala, ya que el club anunció el sábado que se había quedado sin entradas para el encuentro. Además, se espera una buena presencia de aficionados del conjunto vasco, algo que se ha hecho notar desde primera hora.

“Esperemos que no nos marquen pronto. Tienen que salir a por el partido y que no especulen”, señala Fraga, que confía en la fuerza del Suárez Puerta para que los tres puntos se queden en tierras avilesinas. “A ver si hay suerte y marcamos pronto. Si nos ponemos por delante, la inercia del partido nos puede favorecer, como nos pasó contra el Majadahonda”, apunta la aficionada.

La afición del Avilés se conjura para la salvación

Desde primera hora, por las calles de Avilés se dejaron ver aficionados que salieron a presumir de sus camisetas blanquiazules en el vermú. “Hoy no se nos puede escapar. Yo no me fío de lo que pueda pasar en Pontevedra. Hay que sentenciar esa salvación, mucho estamos tardando”, afirma Julián López, que espera que la afición avilesina sea capaz de marcar la diferencia. “Es día de apretar y que a los del Barakaldo les entre el miedo en el cuerpo. Ellos están arriba, pero nuestro equipo tiene mucho talento”, apunta. Su pronóstico es claro: “Este es el tipo de partidos que le gusta a Javi Cueto, seguro que vuelve a meter otro en el descuento”.

Eso sí, por las calles no solo había blanquiazules. La afición del Barakaldo se hizo notar en las terrazas del centro de la ciudad desde primera hora, acompañando en el vermú a los seguidores del Avilés. El cuadro vasco trata de apurar sus últimas opciones de colarse en los play-offs de ascenso a Segunda División, algo que se notó en la rapidez con la que los aficionados vizcaínos agotaron las entradas visitantes del Suárez Puerta.