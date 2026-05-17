El Avilés se juega la salvación a una última bala: estrepitosa derrota ante el Barakaldo (1-4)

El peor partido en el peor momento posible. El Avilés dependía de sí mismo para certificar, con una jornada de margen, la permanencia en Primera Federación. Incluso un empate, vistos los resultados del resto de rivales, le servía. Pero ni eso. Los blanquiazules han firmado uno de los peores encuentros de la temporada y han caído de manera estrepitosa ante un Barakaldo que demostró ser un equipo mucho más serio que los asturianos. La defensa avilesina vuelve a estar, una vez más, en el punto de mira tras protagonizar otra actuación demasiado pobre. Lo mejor es que, a pesar de todo, los asturianos siguen dependiendo de ellos mismos. Un empate en Pasarón, ante un Pontevedra que se juega el play-off, es suficiente para seguir un año más en la categoría. Eso sí, ya pueden cambiar mucho las cosas.

Avilés 1 4 Barakaldo 1-0, min. 5: Santamaría. 1-1, min. 28: Oier López. 1-2, min. 37: Aitor Galarza. 1-3, min. 77: Huidobro. 1-4, min. 90+1: Iñigo Muñoz. Alineación Avilés Nando Almodóvar (0);

Guzmán Ortega (0), Babin (0), Andrés Carmona (0), Osky (0);

Quicala (1), Kevin Bautista (0), Gete (0), Cayarga (1);

Santamaría (1), Uzkudun (0) CAMBIOS Christian Rivera (1) por Gete, min. 46. Javi Cueto (1) por Uzkudun, min. 66. Isi Ros (1) por Cayarga, min. 75. Raúl Rubio (s. c.) por Santamaría, min. 83. Luis Alcalde (s. c.) por Quicala, min. 83. Alineación Barakaldo Gaizka Campos (1);

Pedernales (2), Arana (1), Castillo (1), Dufur (1), Oier López (2);

Mandiang (1), Sabin Merino (1), Huidoro (2), Eric Pérez (1);

Aitor Galarza (2) CAMBIOS Iñigo Muñoz (1) por Sabin Merino, min. 68. Ekatiz (1) por Mandiang, min. 68. Deje (s. c.) por Oier López, min. 83. Valiño (s. c.) por Aitor Galarza, min. 83. Álvaro Peña (s. c.) por Huidobro, min. 89. Luis Enrique Morona (Comité madrileño). Amonestó a los locales Kevin Bautista y a los visitantes Eric Pérez y Huidobro Román Suárez Puerta. Más de cuatro mil espectadores

A pesar de la dura derrota ante la Ponferradina, Lolo Escobar decidió no tocar demasiadas piezas en su once. El extremeño recuperó, para la banda, a Quicala, haciendo que su equipo abandonase la línea de tres centrales para volver a formar en su habitual 4-4-2. En la sala de máquinas, Gete, como se esperaba, fue el encargado de sustituir a Adri Gómez.

El Avilés se complica la permanencia

Empezó golpeando con fuerza el Avilés. Cierto es que los primeros acercamientos de peligro fueron del Barakaldo, pero Santamaría, el mejor de la primera mitad, sacó a relucir pronto su talento. Quicala desbordó por el costado derecho para encontrar al gijonés en el punto de penalti. No falló el asturiano, que firmó su séptima diana de la campaña. Por algo gran parte de la zona alta de Primera Federación se pelea por sus servicios.

Osky pudo aumentar la ventaja del Avilés poco después, pero el paso de los minutos le sentó mejor a un Barakaldo que dio una lección de intensidad en el Suárez Puerta. A pesar de que arrancó con ocasiones poco peligrosas, pronto logró asentarse en campo rival. Además, la tímida presión alta blanquiazul, muchas veces mal ejecutada, hacía que los vascos encontrasen a sus compañeros solos con cierta facilidad. Con un centro del campo desdibujado y una defensa que no era capaz de imponerse, el Avilés poco a poco se fue desgranando en el partido.

Santamaría adelanta a los blanquiazules

Probó de falta Sabin Merino tras el susto que provocó un error con los pies de Nando Almodóvar, aunque ambas ocasiones acabaron diluyéndose. Las malas sensaciones empezaban a poblar el Suárez Puerta y, antes de llegar a la media hora de juego, ese mal feeling acabó materializándose en un gol en contra. En un córner pésimamente defendido por el Avilés, apareció Oier López en la frontal para, con un disparo seco con la comba perfecta, batir a la zaga blanquiazul y poner la igualada en el marcador. Hay que destacar, eso sí, el trabajo con la pizarra de Imanol de la Sota, que dibujó una jugada de estrategia perfecta. Pero lo peor estaba por llegar.

No pasaron ni diez minutos cuando, en una jugada muy similar, el Barakaldo consiguió remontar el encuentro. Esta vez fue de juego corrido y no a través del balón parado, pero nuevamente un centro lateral descosió a la defensa blanquiazul para que Aitor Galarza, desde el punto de penalti, destrozase a Nando Almodóvar. Lo peor, más allá del resultado, era la sensación de que, por mucho que se alargase la primera mitad, el Avilés no iba a ser capaz de darle la vuelta al marcador. Salvo Cayarga y Santamaría, todo el equipo parecía superado por el partido.

El Barakaldo castiga la fragilidad defensiva

Consciente de que estaba perdiendo la batalla en el centro del campo, Lolo Escobar reaccionó al descanso. El extremeño sacó a Gete, desapercibido durante toda la primera mitad, para meter a Christian Rivera. La vocación del cambio no podía ser más ofensiva. Y es que, en esos momentos, un empate salvaba al Avilés.

Un cúmulo de mala suerte casi termina condenando al conjunto avilesino. Primero, la pérdida en área rival de Cayarga, que no llegó a un pase. Segundo, el tropezón de Guzmán Ortega cuando corría con Eric Pérez para frenar el contragolpe del Barakaldo. Y tercero, el posible penalti de Nando sobre el futbolista del Barakaldo. Sin embargo, esta vez el FVS sonrió a los blanquiazules, corrigiendo la decisión del árbitro de campo y dictaminando que la jugada del portero andaluz, que se tiró a los pies del jugador vasco, era legal.

El FVS da aire, pero no rescata al Avilés

A pesar de que el Avilés necesitaba un gol como el comer, Gaizka Campos, guardameta rival, fue un espectador más del partido. El cuadro blanquiazul apenas se asomó por el área rival en todo el encuentro, algo que es más grave si se tiene en cuenta que los asturianos podrían haberse salvado con un empate. El que no dejó de apretar fue el Barakaldo, que, una vez más, volvió a aprovecharse de la fragilidad del Avilés en la defensa del área para, en otra acción a balón parado, encontrar a Huidobro solo frente a Nando para poner el 1-3. Los avilesinos ya estaban por los suelos cuando Íñigo Muñoz, en el tiempo de descuento, acabó de sentenciar el partido con un misilazo desde fuera del área.

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Lo único bueno es que al Avilés le queda una última bala. Los de Lolo Escobar dependen de sí mismos para conseguir una salvación que ellos mismos se han afanado en complicar. Un empate les da la permanencia a los asturianos, aunque enfrente estará un Pontevedra que todavía no ha amarrado el play-off. Los blanquiazules se jugarán la vida en Pasarón.