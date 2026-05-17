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EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el partido donde el Avilés busca, ante el Barakaldo, certificar su salvación en Primera Federación (1-0)
Los blanquiazules necesitan una victoria para amarrar, de manera matemática, la permanencia
El Avilés quiere acabar este domingo asegurándose ser equipo de Primera Federación la próxima temporada. El cuadro blanquiazul se enfrenta, a partir de las 17 horas, al Barakaldo, conjunto que llega al Suárez Puerta tratando de apurar sus últimas opciones de colarse en el play-off de ascenso a Segunda División. Si los avilesinos suman de tres confirmarán, sin tener que mirar a otros resultados, su salvación. De empatar, tocará mirar lo que pase en otros campos.
Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Guzmán Ortega, Babin, Andrés Carmona, Osky; Quicala, Kevin Bautista, Gete, Cayarga; Santamaría y Uzkudun.
Alineación del Barakaldo: Gaizka Campos; Pedernales, Arana, Castillo, Dufur, Oier López; Mandiang, Sabin Merino, Huidoro, Eric Pérez; Aitor Galarza
Minuto 4. ¡Gol de Santamaría! El Avilés está, ahora mismo, salvado
Minuto 1. ¡Arranca el partido entre el Avilés y el Barakaldo!
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