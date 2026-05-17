EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el partido donde el Avilés busca, ante el Barakaldo, certificar su salvación en Primera Federación (1-0)

El Avilés quiere acabar este domingo asegurándose ser equipo de Primera Federación la próxima temporada. El cuadro blanquiazul se enfrenta, a partir de las 17 horas, al Barakaldo, conjunto que llega al Suárez Puerta tratando de apurar sus últimas opciones de colarse en el play-off de ascenso a Segunda División. Si los avilesinos suman de tres confirmarán, sin tener que mirar a otros resultados, su salvación. De empatar, tocará mirar lo que pase en otros campos.

Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Guzmán Ortega, Babin, Andrés Carmona, Osky; Quicala, Kevin Bautista, Gete, Cayarga; Santamaría y Uzkudun.

Alineación del Barakaldo: Gaizka Campos; Pedernales, Arana, Castillo, Dufur, Oier López; Mandiang, Sabin Merino, Huidoro, Eric Pérez; Aitor Galarza

Minuto 4. ¡Gol de Santamaría! El Avilés está, ahora mismo, salvado