Lolo Escobar, tras la dura derrota del Avilés ante el Barakaldo: "Tuvimos un exceso de miedo"

Lolo Escobar afronta su peor momento como entrenador del Avilés. El entrenador extremeño analizó la dura derrota blanquiazul ante el Barakaldo (1-4) y puso el foco en el aspecto psicológico de cara a sumar un punto ante el Pontevedra el próximo sábado. Además, lamentó los errores defensivos que volvieron a condenar a los avilesinos. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido. “Hemos cambiado cosas para mejorar en los inicios de partido y creo que lo arrancamos bien, incluso haciendo un gol. Luego hubo un exceso de miedo, lo que nos hizo meternos atrás. No había manera de salir del área; con tanto miedo es difícil jugar. Eso es lo primero que tenemos que cambiar para el duelo ante el Pontevedra. A partir del 1-1 tuvimos minutos en los que no estuvimos mal, en los que el equipo se enrabietó, pero tras el segundo gol la imagen fue bastante pobre. Ellos han hecho un partidazo y nosotros nos fuimos diluyendo”.

Los fallos defensivos. “Tengo una idea de lo que pasa. Hay un patrón en los goles que encajamos que se repite bastante. Ante los centros laterales sufrimos muchísimo, creo que ya nos pesan todos los goles que llevamos en contra. Cada vez que hay un centro, los jugadores se sobretensionan”.

Escobar apunta al aspecto psicológico

Los errores. “Creo que ya no es algo ni técnico ni táctico, es un tema psicológico. Hay que tratar de que nuestra primera línea esté lo más fuerte posible en ese sentido, no hay otra. Cada vez que nos meten un gol nos ponemos nerviosos. Parece que lo de Ferrol fue un espejismo, hemos vuelto a las andadas. Lo primero para el domingo es corregir los goles encajados; si no, es imposible”.

Cambiar la energía. “Vamos a intentarlo. Lo primero que he hecho al acabar el partido ha sido dar la mano a cada jugador, decirles que esto no se ha acabado y que ahora realmente queda la última bala. Ahora no hay margen de error. Tenemos que olvidarnos de lo que ha pasado, estos últimos partidos no suman nada, y empezar el miércoles con toda la energía posible”.

La última bala, en Pontevedra

Cinco partidos sin ganar. “Eso ahora da igual, no estoy preocupado. Hay que resetear y demostrar que eres un hombre y no un niño. Hay que levantarse cuanto antes, llorar lo que haga falta esta noche y mañana la vida sigue”.

Solo dos victorias. “El equipo parecía que, después de Navidades, solo necesitaba tres o cuatro victorias para mantenerse y no hemos sido capaces de conseguirlas en toda la segunda vuelta. No es algo para estar contento, pero tampoco para hundirse. Hay que seguir y mantener la esperanza”.

El Avilés se agarra a su rendimiento fuera de casa

Argumentos para salvarse. “Somos el quinto mejor equipo fuera de casa, tenemos más puntos como visitantes que como locales. Ese es el único razonamiento al que me agarro”.

Jugadores con poso. “El miércoles veremos qué jugadores están más fuertes psicológicamente, se llamen como se llamen. Ahora no pienso en dar continuidad a un once, sino en ver quién se levanta mejor”.