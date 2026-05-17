Objetivo salvación: el Avilés, a certificar la permanencia ante un hueso duro como el Barakaldo

Este domingo es el día. Tras complicarse en exceso la tarea, esta tarde el Avilés quiere asegurar, de una vez por todas, la permanencia en Primera Federación. La empresa, eso sí, no será sencilla. Enfrente estará un Barakaldo que, aunque sufre lejos de su feudo, está apurando al máximo sus opciones de colarse en los puestos de play-off a Segunda División. De conseguir los tres puntos, los blanquiazules ya asegurarían la salvación, aunque no es el único resultado con el que conseguirían su ansiado objetivo. Un empate también les puede servir e incluso una derrota, sumada a una carambola de resultados, puede acabar siendo suficiente. Sin embargo, el Suárez Puerta quiere dejar de sufrir. La afición promete no dejar a su equipo solo y todo apunta a que el feudo avilesino rozará el lleno para la ocasión. El objetivo es claro: amarrar la salvación.

Para la cita, Lolo Escobar tiene una baja sensible. Adri Gómez, además de casi provocar un penalti en contra, vio la décima cartulina amarilla de la temporada, por lo que se perderá la final por la salvación por acumulación de tarjetas. El propio Escobar confesó, en la previa del duelo ante la Ponferradina, la importancia que tiene para él la pareja que forma el pivote valenciano con Kevin Bautista, una de sus estrellas. “El doble pivote es una posición con la que estoy contentísimo. La aportación defensiva y el pensamiento táctico de Adri Gómez es muy importante para nosotros, al igual que la aportación ofensiva de Kevin Bautista, que ha incidido casi en el 80% de los goles desde que llegué al Avilés. Son dos posiciones en las que ellos tienen que fallar mucho o Gete y Rivera hacer mucho más para que me plantee cambios”, comentó el técnico la pasada semana. Ahora las circunstancias le obligan a actuar.

El Avilés busca cerrar la salvación en casa

El favorito para sustituir a Adri Gómez es Gete. El cántabro, uno de los héroes del ascenso del Avilés, ya salió como titular ante el cuadro berciano, aunque en esa ocasión lo hizo actuando como tercer central. El centrocampista ha demostrado saber moverse bajo la presión que ejerce el Suárez Puerta y, por su perfil más defensivo, apunta a ser la pareja de baile de Kevin Bautista. Gete ya anotó el primer tanto del club avilesino en Primera Federación y podría ser el encargado de rematar la permanencia. El otro candidato es un Christian Rivera que, a pesar de ser el gran refuerzo del mercado invernal, parece no contar con la confianza de Lolo Escobar. El gijonés no ha sido titular en ningún encuentro desde la llegada del técnico extremeño y suma tres partidos consecutivos sin tener minutos.

Con Guzmán Ortega ya asentado como lateral derecho por delante de Eze, la otra novedad en el once del Avilés apunta a ser un Quicala ya de regreso tras tener que cumplir su sanción por acumulación de tarjetas. Con el regreso del africano, otro de los nombres más potenciados tras la llegada de Lolo Escobar, el técnico podría recuperar el 4-4-2 con el que ha jugado en la mayoría de encuentros. Eso sí, el extremeño no quiso desvelar si apostará por su esquema predilecto o si, en cambio, dará continuidad a la línea de tres centrales que armó para medirse a la Ponferradina. Donde no quiso dejar dudas fue en la portería. “Nando pudo cometer un error ante la Ponferradina, lo hemos trabajado con el entrenador de porteros. Recuerdo que, cinco minutos antes del gol que encaja, nos salvó en un mano a mano clarísimo y que pudo ser el 1-0. No creo que Nando sea el problema de recibir tantos goles en contra. Si te pones a valorar, lo que ha encajado han sido penaltis o goles como el de Álvaro Ramón, que fue por la escuadra. El de la Ponferradina es el primero en el que pudo tener algo de culpa, no creo que eso me haga plantearme un cambio en la portería”, zanjó el técnico.

Gete gana enteros para cubrir la baja de Adri Gómez

Aunque por la cabeza del vestuario blanquiazul solo pasa sacar los tres puntos ante el Barakaldo, uno de los peores visitantes de la categoría, lo cierto es que, si se dan una serie de resultados, al Avilés le vale con empatar o incluso perder. Con un reparto de puntos en el Suárez Puerta, tocará estar pendiente de lo que ocurra en el Talavera-Ourense que se disputa a esa hora. Además, también influirá lo que haga el Guadalajara ante el filial del Athletic, ya salvado; el filial de Osasuna contra el Racing de Ferrol, salvado y sin opciones de play-off, y el Cacereño en su partido ante un Zamora que debe sentenciar su tercera plaza.

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El objetivo es claro: amarrar la ansiada salvación. El Suárez Puerta arropará a un equipo que necesita dar el último paso para asegurar su plaza en la próxima campaña de Primera Federación. La afición tiene que dar ese plus que haga que los avilesinos terminen con los tres puntos en su casillero.