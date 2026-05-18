Las cuentas para la salvación del Avilés: obligado a puntuar para no depender de nadie y un equipo sorpresa que podría darles la permanencia

El sábado apunta a ser un día muy largo para la afición del Avilés. La dura derrota del cuadro blanquiazul ante el Barakaldo obliga a aplazar la salvación avilesina, algo que cada vez está cogiendo tintes más épicos. La fórmula más sencilla para amarrar la ansiada permanencia pasa por ganar o empatar ante un Pontevedra que, tras su derrota ante el Tenerife, necesita vencer para asegurarse una plaza en el play-off de ascenso a Segunda División. De perder, toca sacar el Excel.

En la pelea por la salvación hay, ahora mismo, tres equipos inmersos: el Avilés, el Talavera y el Ourense. Los asturianos tienen el goal average perdido ante sus dos rivales, por lo que, de empatar a puntos con ellos, estarán por debajo en la clasificación. Eso quiere decir que, si el Talavera tumba al Cacereño, ya salvado, o el Ourense vence al Tenerife, ya ascendido, el cuadro blanquiazul cae a Segunda Federación. Si el Avilés pierde y ocurre uno de esos resultados, los avilesinos descenderían.

El Avilés se juega la vida en Pasarón

Sin embargo, en esta fiesta hay un invitado sorpresa que puede terminar decantando la balanza. El Osasuna B, equipo ya descendido, también puede alcanzar los 43 puntos que tiene el Avilés ahora mismo. De producirse un triple o cuádruple empate a 43 puntos en el que esté involucrado el filial rojillo, el Avilés conseguiría la salvación. Es decir, si el Avilés pierde contra el Pontevedra y el Osasuna B vence al Mérida, que no se juega nada, da igual lo que pase en los duelos del Talavera y el Ourense. En todos los empates a 43 puntos que se produzcan con el filial rojillo, el cuadro de Lolo Escobar acabaría consiguiendo la salvación.