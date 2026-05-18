Del desastre a la esperanza en el Suárez Puerta: "Hay que puntuar en Pontevedra por lo civil o lo criminal"

En el último encuentro de la temporada en el Suárez Puerta, la afición blanquiazul esperaba certificar la permanencia en Primera Federación y se despidió con una goleada en contra ante el Barakaldo (1-4) que complica las opciones a los avilesinos. "Lo veo desastroso", reconocía Ramón López al término del encuentro, mientras que Inés Román y Juan Marín, que también lo ven "jorobado", lamentaban el factor mental de los de Lolo Escobar. "Hoy (por ayer) no hicieron nada, están agarrotados y muy nerviosos". Como ocurre en cualquier faceta de la vida, también los hay optimistas, conscientes de que, si el equipo empata en Pontevedra -ante un rival que se juega el play-off-, el Avilés seguirá en la categoría de bronce la próxima temporada. "Hay que sacar un punto allí por lo civil o lo criminal, yo confío", reconocía Javier Feito.

El sentir era parecido en todos ellos. "El Barakaldo fue totalmente superior, somos muy blandos en defensa", argumentaba Jesús Fernández, mientras que Diego Carballo lamenta las concesiones. "No es normal que en cuatro jugadas te metan cuatro goles. Que alguien me explique cómo hasta diciembre vamos terceros y ahora no ganamos a nadie", proseguía. Algunos, como Ramón López, incluso señalaban directamente al banquillo. "El buen entrenador era Rozada, era mucho mejor que los de ahora. Los jugadores empezaron la liga estupendamente y ahora no juegan nada".

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Los aficionados del Avilés al término del encuentro / Mara Villamuza

El Avilés llegará a la última jornada con todo aún por decidir en la categoría: un play-off muy comprimido y un descenso al rojo vivo. José Ramón Pérez lamenta que el Pontevedra llegue jugándose el play-off y es consciente de que "no van a ceder nada", pero en el fondo la afición blanquiazul piensa con el corazón y quiere confiar en la salvación de su Avilés. "La primera vuelta no era realista, no merecimos ganar muchos partidos y el fútbol te pone en su sitio, pero soy optimista de cara a la próxima semana", admitía Feito. "Yo confío en ellos, hay que apoyar al equipo en las buenas y en las maduras", concluía Fernández.