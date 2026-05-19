Los datos a los que se agarra el Avilés para confiar en la salvación

La dura derrota del Avilés ante el Barakaldo coloca al conjunto blanquiazul en una situación muy complicada. Cierto es que los blanquiazules dependen de sí mismos para conseguir la ansiada salvación: les sirve un empate en Pasarón, pero el escenario es tremendamente complicado. Primero, por las urgencias del Pontevedra, rival que necesita sumar de tres para certificar su presencia en los play-offs de ascenso a Segunda División. Segundo, por la facilidad de los partidos de los perseguidores en la lucha por la permanencia. Y tercero, por el momento de forma que vive el propio Avilés.

Sin embargo, hay dos argumentos que invitan al optimismo a la parroquia avilesina. A ellos se agarra un Lolo Escobar que, aunque vive su peor momento como entrenador del Avilés, mantiene la fe en conseguir el objetivo por el que llegó hace ahora dos meses.

Si algo se ha visto a lo largo de esta campaña es que el Avilés tiene dos caras: la que muestra en el Suárez Puerta y la que guarda para cuando sale de tierras asturianas. Mientras que la derrota ante el Barakaldo le confirma como uno de los peores locales de la categoría, los blanquiazules se mantienen como el octavo mejor visitante del grupo 1 de Primera Federación, cosechando 22 puntos lejos de su feudo. Cierto es que, en este 2026, el cuadro avilesino tan solo ha sumado dos victorias lejos de su campo, ante el filial de Osasuna y contra el Bilbao Athletic, pero hay que destacar que ha sido capaz de puntuar en estadios complicados como lo son el Heliodoro Rodríguez López o A Malata, hogares del Tenerife y el Racing de Ferrol, respectivamente.

Esa competitividad ante rivales duros es otro de los puntos a favor del Avilés de cara a visitar Pasarón. El cuadro blanquiazul ha demostrado, a lo largo de la campaña, ser capaz de tutear a equipos diseñados para estar en la parte alta de la clasificación, como pueden ser el propio Tenerife, el Madrid Castilla, con dos meritorios empates en plena crisis de lesiones, o el Zamora, ante el que consiguió hacerse con los tres puntos.

Si por algo está destacando el Avilés durante esta campaña es por sus buenos números en campo rival. Los avilesinos son el quinto mejor ataque del grupo 1 de Primera Federación, con 53 goles a favor y promediando casi un tanto y medio por partido. La defensa blanquiazul no deja de hacer aguas, convirtiendo al equipo asturiano en uno de los peores conjuntos a nivel defensivo de las tres primeras categorías del fútbol español y, para tratar de remediar esa vía de agua, el Avilés necesita agarrarse a su pólvora ofensiva.

El último motivo del Avilés para sonreír antes de visitar Pasarón pasa por los datos como local del propio Pontevedra. Los gallegos han empatado hasta en diez ocasiones esta campaña en su feudo, siendo el equipo que más empates ha firmado en casa de todo su grupo, un resultado que favorecería a los intereses asturianos. Eso sí, los granates solo han caído una vez en casa, en la visita del líder, el Tenerife.

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