Habla uno de los protagonistas de la pelea por la salvación en Primera Federación (y cuyo partido influye al Avilés): "Quiero ganar, ganar y ganar"

“Quiero ganar, ganar y ganar. Tenemos 90 minutos para irnos con otro tipo de sensaciones”. Fran Beltrán, entrenador del Mérida, no quiere levantar el pie del acelerador de cara al último partido de la temporada, el que le enfrenta al filial de Osasuna. Este es uno de los encuentros clave de cara a la lucha por la salvación en Primera Federación, ya que lo que ocurra en dicho duelo puede marcar el futuro del Avilés. A los blanquiazules les interesa una derrota del cuadro romano, ya que, en un posible empate a puntos entre el filial de Osasuna, Ourense, Talavera y el Avilés, los asturianos conseguirían la ansiada permanencia.

Beltrán aseguró que, en el encuentro ante el filial rojillo, “nos jugamos nuestro prestigio y nuestro futuro”. Añade que el nivel de ilusión “no es el mismo cuando te estás jugando algo importante que cuando no te lo estás jugando”, aunque insiste en que su intención es competir hasta el final: “Tenemos 90 minutos para irnos con otro tipo de sensaciones después de un mes terrible”.

El Mérida no quiere levantar el pie

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Aunque el Avilés depende de sí mismo para conseguir la permanencia, tendrá que estar pendiente de otros resultados si no consigue puntuar en Pasarón, casa del Pontevedra. Los blanquiazules necesitan que el filial de Osasuna se imponga al Mérida porque, en caso de empate a puntos entre el cuadro rojillo, el conjunto asturiano y los otros dos contendientes por la salvación, Ourense y Talavera, los avilesinos siempre tendrían la delantera. En cambio, en cualquier empate a puntos en el que no estén envueltos los de Pamplona, el Avilés acabaría descendiendo.