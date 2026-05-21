Aficionados del Avilés se organizan para crear una Federación de Peñas

La afición del Avilés sigue creciendo a pasos agigantados. Además de la alta asistencia al Suárez Puerta a lo largo de esta temporada, con encuentros que congregaron a más de cuatro mil espectadores, las peñas de aficionados quieren dar un paso adelante. Por ello, el pasado martes varias de ellas se reunieron en Casa Alvarín, un conocido restaurante de la ciudad, para estudiar y avanzar en la creación de la Federación de Peñas del Real Avilés Industrial, una iniciativa que busca unir a los diferentes colectivos y aficionados bajo una misma entidad representativa, fomentando la colaboración, la participación y el apoyo conjunto al club.

Desde hace unos años, el crecimiento de la masa social ha sido más que evidente en la ciudad, tanto por el número de abonados que tiene el club, que supera los 3.500 socios, como por la implicación creciente de las peñas y aficionados en el día a día del Real Avilés Industrial.