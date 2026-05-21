El precedente que alimenta la fe del Avilés: el duelo ante el Pontevedra que acabó con victoria blanquiazul a pesar del favoritismo gallego
Los avilesinos consiguieron doblegar, en su feudo, al un conjunto gallego que arrabasa en Segunda Federación gracias a una exhibición de nombres como Babin o Josín Martínez
No hay que remontarse muy atrás para recordar el día en el que el Avilés, en una situación mejor que la actual, pudo tutear y consiguió tumbar a un todopoderoso Pontevedra. Fue la temporada pasada, la del ascenso a Primera Federación de la mano de Javi Rozada, cuando el cuadro avilesino demostró un espíritu que ahora, un año y dos meses después, está obligado a recuperar. En aquella ocasión no tenía las urgencias con las que vive en estos momentos, pero logró doblegar a un conjunto gallego que, hasta su visita al Suárez Puerta, tan solo había perdido tres partidos, además de ser la gran revelación de la Copa del Rey. Y lo hizo apoyado en algo que, esta temporada, se está echando en falta: una gran solidez defensiva. Babin, que hasta celebraba los despejes, y Josín Martínez fueron los grandes protagonistas de esa cita.
Hay que regresar al 16 de marzo de 2025 para ver ese Avilés-Pontevedra de la jornada 27 de Segunda Federación. El cuadro granate llegaba al Suárez Puerta como un auténtico rodillo, con solo tres derrotas hasta esa fecha y, además, realizando una exhibición en la Copa del Rey, donde consiguió eliminar a un equipo de Segunda División que acabó subiendo directo, como el Levante, y a dos Primeras, Mallorca y Villarreal. Llegó a octavos de final, donde cayó tras un 0-1 ante el Getafe. En aquella plantilla tenía nombres que se mantienen en la actualidad, como Yelko Pino, Brais Abelenda o Miguel Cuesta, sancionado y baja para el encuentro de este sábado. Del lado blanquiazul, siguen en plantilla ocho de los once jugadores que salieron de inicio en aquel encuentro: Álvaro Fernández, Babin, Viti, Gete, Kevin Bautista, Isi Ros, Javi Cueto y Santamaría.
El precedente que alimenta la fe del Avilés
El favoritismo era claro para el cuadro gallego, aunque el Avilés firmó una buena primera parte que, además, contó con el gol de Javi Cueto antes de llegar a la primera media hora de juego. Si, sobre el papel, el Pontevedra ya iba a tener un papel dominante en el partido, el tanto del delantero blanquiazul hizo que la pelota estuviese, en casi todo el tiempo restante, en las botas de los jugadores granates. Pero, cuando más achuchaba el Pontevedra, más grande se hizo la zaga del Avilés. Babin y Josín Martínez dieron una másterclass en la defensa del área, algo en lo que también colaboraron nombres como Gete. En el recuerdo queda la imagen del central de Martinica, celebrando como si fuesen goles los despejes ante las acometidas gallegas.
Ahora, aunque las circunstancias son diferentes, el Avilés necesita recuperar el espíritu que se vivió en aquel encuentro. Como en aquella ocasión, el Pontevedra es el claro favorito a hacerse con el triunfo, pero en estos momentos el conjunto blanquiazul tiene una urgencia mucho mayor de sacar un buen resultado. La buena defensa de área, comandada por Babin, apunta a ser clave para tratar de sacar un resultado lo más parecido posible a aquel Avilés 1-0 Pontevedra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- El Narcea ya tiene su campanu, solo un día después de salir el del Sella: será donado vivo al proyecto Arca en homenaje al pescador Jesús Fernández, fallecido recientemente
- El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- La Guardia Civil investiga a un camionero ovetense de 64 años por homicidio imprudente tras causar un accidente con fallecido en la autopista "Y"