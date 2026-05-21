El precedente que alimenta la fe del Avilés: el duelo ante el Pontevedra que acabó con victoria blanquiazul a pesar del favoritismo gallego

No hay que remontarse muy atrás para recordar el día en el que el Avilés, en una situación mejor que la actual, pudo tutear y consiguió tumbar a un todopoderoso Pontevedra. Fue la temporada pasada, la del ascenso a Primera Federación de la mano de Javi Rozada, cuando el cuadro avilesino demostró un espíritu que ahora, un año y dos meses después, está obligado a recuperar. En aquella ocasión no tenía las urgencias con las que vive en estos momentos, pero logró doblegar a un conjunto gallego que, hasta su visita al Suárez Puerta, tan solo había perdido tres partidos, además de ser la gran revelación de la Copa del Rey. Y lo hizo apoyado en algo que, esta temporada, se está echando en falta: una gran solidez defensiva. Babin, que hasta celebraba los despejes, y Josín Martínez fueron los grandes protagonistas de esa cita.

Hay que regresar al 16 de marzo de 2025 para ver ese Avilés-Pontevedra de la jornada 27 de Segunda Federación. El cuadro granate llegaba al Suárez Puerta como un auténtico rodillo, con solo tres derrotas hasta esa fecha y, además, realizando una exhibición en la Copa del Rey, donde consiguió eliminar a un equipo de Segunda División que acabó subiendo directo, como el Levante, y a dos Primeras, Mallorca y Villarreal. Llegó a octavos de final, donde cayó tras un 0-1 ante el Getafe. En aquella plantilla tenía nombres que se mantienen en la actualidad, como Yelko Pino, Brais Abelenda o Miguel Cuesta, sancionado y baja para el encuentro de este sábado. Del lado blanquiazul, siguen en plantilla ocho de los once jugadores que salieron de inicio en aquel encuentro: Álvaro Fernández, Babin, Viti, Gete, Kevin Bautista, Isi Ros, Javi Cueto y Santamaría.

EN IMÁGENES: Así ha sido la victoria del Avilés ante el Pontevedra (1-0) / Miki López

El precedente que alimenta la fe del Avilés

El favoritismo era claro para el cuadro gallego, aunque el Avilés firmó una buena primera parte que, además, contó con el gol de Javi Cueto antes de llegar a la primera media hora de juego. Si, sobre el papel, el Pontevedra ya iba a tener un papel dominante en el partido, el tanto del delantero blanquiazul hizo que la pelota estuviese, en casi todo el tiempo restante, en las botas de los jugadores granates. Pero, cuando más achuchaba el Pontevedra, más grande se hizo la zaga del Avilés. Babin y Josín Martínez dieron una másterclass en la defensa del área, algo en lo que también colaboraron nombres como Gete. En el recuerdo queda la imagen del central de Martinica, celebrando como si fuesen goles los despejes ante las acometidas gallegas.

Ahora, aunque las circunstancias son diferentes, el Avilés necesita recuperar el espíritu que se vivió en aquel encuentro. Como en aquella ocasión, el Pontevedra es el claro favorito a hacerse con el triunfo, pero en estos momentos el conjunto blanquiazul tiene una urgencia mucho mayor de sacar un buen resultado. La buena defensa de área, comandada por Babin, apunta a ser clave para tratar de sacar un resultado lo más parecido posible a aquel Avilés 1-0 Pontevedra.