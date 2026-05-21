Cuando la veteranía se convierte en virtud: una de las claves para la posible salvación del Avilés ante el Pontevedra

“Hay que resetear y demostrar que eres un hombre y no un niño”. Esta frase, dicha por Lolo Escobar tras el duro varapalo ante el Barakaldo, resume una de las claves que tendrá la verdadera final por la salvación, la que disputa el Avilés el próximo sábado ante el Pontevedra. Dada la situación del cuadro blanquiazul, una de las opciones que maneja el técnico extremeño es la de apostar por jugadores que, dada su dilatada carrera, sepan de primera mano cómo gestionar la presión. En su vestuario tiene varias piezas muy valiosas en ese aspecto.

El futbolista referencia en cuanto a experiencia se refiere en el vestuario del Avilés es Natalio. El capitán blanquiazul suma más de veinte temporadas en activo y ha tenido un papel más que protagonista en la historia reciente del Avilés. El valenciano anotó el tanto que, a la postre, dio la salvación a los asturianos en la final del play-out ante el Manchego, además de ser clave en el ascenso del Avilés a Segunda Federación. Este año apenas ha contado con protagonismo, pero para el recuerdo dejó uno de los mejores tantos de la temporada avilesina, el que metió en casa del Tenerife desde fuera del área.

La experiencia, un arma para Pasarón

Otro de los pesos pesados del vestuario y que se ha visto envuelto en varias de estas batallas es Babin. El de Martinica es el jugador de campo que más minutos ha disputado en Primera Federación y, además, tiene un gran recuerdo de sus duelos ante el Pontevedra. El central fue una de las claves que explicó la victoria del Avilés ante el cuadro granate. A pesar del asedio del conjunto gallego, el ex del Sporting se mantuvo inexpugnable para que los tres puntos se quedasen en el Suárez Puerta.

Aunque durante este final de temporada apenas han contado con oportunidades, Viti y Campabadal son dos perfiles que pueden ser muy importantes para una final como la de Pasarón. Serios defensivamente, tienen más peso competitivo en este tipo de duelos que sus dos compañeros de posición, Osky y Guzmán Ortega, ambos futbolistas sub-23.

Veteranos para una final por la permanencia

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El que regresa a los planes de Escobar para la final en Pasarón es Adri Gómez. El mediocentro, de 31 años, acumula tres descensos en su carrera deportiva, por lo que sabe perfectamente lo que sucede en este tipo de encuentros. Otro que sabe moverse en ese tipo de escenarios, de tensión máxima, es un Cayarga que, a sus 29 años, ya es uno de los veteranos de la plantilla. En su carrera cuenta con tres ascensos y dos descensos, por lo que sabe cómo navegar estas aguas. De su experiencia y de la de varios de sus compañeros dependerá la salvación del Avilés.