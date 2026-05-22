El Avilés no quiere depender de terceros para conseguir la salvación: "Nadie nos va a ayudar"

“Nadie nos va a ayudar, somos nosotros los que tenemos que afrontar esta situación”. Lolo Escobar, entrenador del Avilés, quiere resolver la salvación blanquiazul sin depender de nadie. El cuadro avilesino se mide este sábado, a partir de las 18.30 horas, al Pontevedra, en un duelo en el que necesita puntuar para conseguir la tan ansiada permanencia en Primera Federación. A los asturianos les valdría, para conseguir su objetivo, perder siempre que se den otros resultados, pero el extremeño no quiere mirar a otros campos. Además, aseguró que, para él, la veteranía en este tipo de escenarios es clave. Estas fueron sus palabras:

La semana de trabajo

“Todos los jugadores han dado lo mejor de cada uno, al igual que el cuerpo técnico. Necesitamos dar el 100% para que las cosas salgan bien, la gente está muy involucrada. Esta semana nos hemos centrado más en lo psicológico que en lo táctico o técnico, creo que el partido pasará más por eso”.

Las opciones de salvarse

“No he querido saber nada de porcentajes de salvación. Lo único que sé es que nosotros tenemos que hacer un buen partido y sacar nuestra mejor versión; ahí estarán nuestras posibilidades. Los únicos que dependemos de nosotros mismos somos nosotros”.

La mentalidad de los jugadores

“Creo que hay gente muy preparada mentalmente. Ahora queda que yo acierte en poner a los que están más fuertes y a los que sepan jugar con la presión. Hay que saber moverse en el ambiente de Pasarón y gestionar todo lo que nos jugamos estas últimas jornadas”.

Pasarón

“Al que no le guste jugar en un ambiente de fútbol como el que vamos a vivir en Pasarón, que se dedique a otra cosa. Todos entrenamos y jugamos para tener ambientes como el del sábado, es mucho mejor eso que jugar con cien personas. Todo el mundo estará metido, enchufado y, dentro de la tensión, tratando de disfrutar de lo que vamos a vivir allí”.

La veteranía

“Le doy mucha importancia a la veteranía en partidos como el de Pasarón. No es lo mismo jugadores que ya hayan vivido algo así que jugadores a los que les toque por primera vez. Los futbolistas que han estado en situaciones así tienen mucho más poso, para ellos ya no es nuevo. Yo ya lo he vivido y creo que son partidos donde lo futbolístico suma poco, lo mejor es competir cada duelo y cada acción. Estos encuentros no se ganan jugando como el Barcelona o el Arsenal, los ganas compitiendo, estando juntos, no regalando ni concediendo nada. Hay que tener la máxima intensidad posible”.

La afición

“Entiendo que tras el partido contra el Barakaldo se fuesen descontentos, fue algo que nos pasó a todos los que formamos la gran familia del Avilés. Pero esto ya no va de eso, va de levantarse si queremos seguir teniendo un equipo en Primera Federación. Hay que levantarse e ir a por todas”.

El Pontevedra

“Es un equipo fuerte, que está luchando por el play-off. Tiene muchísima presión. Es fuerte en casa, pero en Pasarón lleva diez empates en dieciocho jornadas, es un resultado bastante habitual para ellos. Nosotros vamos a ir a ganar, aunque nos valga el empate”.

No pensar en ningún equipo

“A lo largo de la semana he intentado que los jugadores se mentalicen en que nadie nos va a ayudar. Somos nosotros los que tenemos que afrontar esta situación, no espero ayudas de nadie. Cada uno jugará su partido, pero mi cabeza no va a estar en esas cosas y espero que mis jugadores tampoco piensen en ello. Yo voy a estar concentrado en el juego de mi equipo, en ver si lo estamos haciendo bien y en cómo ayudarles”.