Bombazo en el fútbol femenino asturiano: el Avilés podría mantener su plaza en Segunda Federación

Bombazo en el fútbol femenino asturiano. El Avilés, equipo que, sobre el terreno de juego, consumó su descenso a Tercera Federación, la cuarta categoría del escalafón femenino, podría ver cómo finalmente mantiene la categoría. El Atlético de Madrid C va a renunciar a su puesto en Segunda Federación y las blanquiazules, por coeficiente, son, junto al Rayo Vallecano, las favoritas para ocupar dicha plaza. No se trata de un acuerdo económico, sino de ocupar el hueco al que renuncia el cuadro rojiblanco.

Esta no es la primera vez que el Atlético de Madrid aparece en el destino del Avilés Femenino. Cuando el conjunto dirigido por Javi Gómez ya había consumado su descenso deportivo a Tercera Federación, el cuadro colchonero dio un cierto hilo de esperanza a las asturianas. Si el Atlético de Madrid B perdía su duelo ante el Tenerife, acabaría bajando a Segunda Federación, arrastrando a su filial una categoría hacia abajo y dando la salvación a las asturianas. Finalmente, las colchoneras consiguieron tumbar al cuadro canario y mantuvieron la categoría.

El Atlético de Madrid C abre una vía al Avilés

El Avilés finalizó su segunda temporada en Segunda Federación con 25 puntos en su casillero, una puntuación que no le permitió mantener la categoría. Las avilesinas firmaron cinco victorias y diez empates en una campaña complicada y en la que se produjo un cambio en el banquillo, pasando de Iván González al gijonés Javi Gómez. La decisión, a la postre, no acabó dando el resultado esperado. La pasada temporada, de la mano de Pedro Arboleya, el cuadro blanquiazul consiguió una salvación más que holgada, llegando a superar en la clasificación al Sporting de Gijón.

La ventaja que tiene el Avilés Femenino para hacerse con la plaza que deje el Atlético de Madrid es que es el mejor antepenúltimo de los tres equipos que han descendido. El Unión Viera, descendido del grupo 3, finalizó la campaña con 23 puntos, mientras que el Rayo Vallecano lo hizo con 18 puntos. Por ello, a la hora de tener en cuenta el coeficiente de cada conjunto para dar la salvación a uno de ellos, las blanquiazules son las favoritas por méritos deportivos. Eso sí, antes el cuadro colchonero debe confirmar ante la Federación, antes del 30 de junio, que su decisión es firme. Cuando eso ocurra, se realizarán los movimientos para que el club asturiano trate de recuperar su puesto en la tercera categoría del fútbol femenino nacional.