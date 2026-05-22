Goles que cotizan a la baja: uno de los datos que explica la pelea por la salvación en la que está inmerso el Avilés

Merece la pena, al menos como turista, alcanzar la Calle del Muro o “guolestrit”, tal cual se pronuncia por el Bajo Manhattan. Como empresario o profesional de las finanzas, arribar a la calle que lidera el mundo de la capitalización bursátil es otro cantar, pues pocos son capaces de cotizar sobre el parqué y, menos aún, sobre la hierba, algo que, por cierto, sí hizo posible el Cádiz, ese “Cái, oé” que logró proyectar sus colores amarillos por los neones del Nasdaq neoyorquino.

Aparte del pescado que tiene en la lonja de Avilés una de las principales de España por capturas, el término “chicharro” tiene significado en el argot futbolero —gol— y en el bursátil, el que define a los valores de baja capitalización. Esta relación apunta curiosa y directamente al Real Avilés Industrial, que está a punto de concluir la peor liga completa de su historia en cuanto al valor de sus goles en puntos.

El Real Avilés y el escaso valor de sus goles

El equipo vulnera las porterías rivales con asiduidad —de hecho, esta tarde cierra la que será una de sus seis ligas más realizadoras en nivel 3—, pero sin el aprovechamiento debido. Y ahí surgirá otro argumento para quienes opinan que Javi Cueto debería haber dispuesto de más minutos, ya que, de sus nueve goles, siete aportaron puntos.

Sorprendente es que los industrialistas marcaran y salieran derrotados en once partidos, en los que llegaron a malgastar 16 goles: tres en Carballino; dos en Salamanca, Vigo y Guecho; y uno en Mérida, Orense y Ponferrada, más los de casa ante Celta Fortuna, Lugo, Mérida y Barakaldo. Ese despilfarro solo tiene un precedente, el de la temporada 1983-1984, cuando la salvación llegó en la última jornada y en suelo gallego, en Ferrol, a 150 kilómetros de Pontevedra.

Un despilfarro goleador con pocos precedentes

Los tres puntos por victoria se implantaron en el ejercicio 1995-1996 y fue, precisamente ese, coincidiendo con el estreno de José Luis Quirós al mando de los entrenamientos, en el que el rendimiento fue mayor, con 1,47 puntos por gol. Por ahí se medía el magnífico rendimiento de Fran Alonso, centrocampista cuyos 14 goles, entre Liga y Promoción de Ascenso, tenían el asombroso valor de 17,75 puntos.

Por el contrario, la peor rentabilidad goleadora se produjo en la Liga de Tercera División 2019-2020, aunque, al truncarse a falta de diez jornadas por la pandemia, tampoco es una referencia del todo válida. En aquellos 28 partidos disputados antes de la cancelación, los blanquiazules sumaban 25 puntos después de anotar 34 goles, lo que desprende una valoración de 0,74 puntos por gol. Por lo tanto, considerando campeonatos de liga completos, y a falta del encuentro de hoy, el actual sería el más deficiente en cuanto a cotización: los 43 puntos y 53 goles dejan un escuálido cociente de 0,81 puntos por gol.

La peor cotización goleadora en una liga completa

Entre los datos significativos que deja este apartado en el estreno en Primera RFEF, figura un registro inédito en la historia blanquiazul, el de goles consecutivos sin influencia en la suma de puntos. Fueron media docena, desde el anotado por Álvaro Santamaría en la visita del Mérida, en la jornada 22, seguido por los de Adri Gómez, Aitor Uzkudun y Raúl Rubio en Carballino, en la jornada 23, y los de Kevin Bautista y Edu Campabadal en Vigo, en la jornada 24. Nadie alcanzaba a comprender el porqué de tantos goles inservibles hasta que Quicala Bari resolvía un lío en el área del Real Madrid Castilla para sumar un punto.

Mire por donde se mire, el Real Avilés Industrial ha tenido en los últimos nueve meses desavenencias con el gol, por inservibles más que por salvadores, en cuanto a los que marcó, y por penalizadores más que por inofensivos, en cuanto a los que recibió. Lo curioso es que esta tarde, para cruzar la meta de Pontevedra con una sonrisa, hasta puede que no le haga falta ninguno.