Kevin Bautista, mejor jugador para la peña El Coliseo
El andaluz se ha impuesto en la votación que, jornada a jornada, han ido haciendo los socios
Kevin Bautista recibió, de manos de la peña El Coliseo, el premio al mejor jugador del Avilés de esta temporada tras las votaciones que, semana a semana, han ido realizando los socios de la peña, una de las más activas del entorno blanquiazul. La asociación quiso hacer conjura antes del duelo de mañana ante el Pontevedra con una espicha de cierre de campaña en Casa Lin, donde entregó dicho premio al futbolista andaluz, el hombre que más goles ha generado este curso con el conjunto blanquiazul. El sevillano adelantó en la votación a Berto Cayarga, el otro candidato a hacerse con el título.
Kevin Bautista aterrizó el pasado verano en el Suárez Puerta y, desde su llegada, se convirtió en una pieza clave en el Avilés. Fundamental en el equipo que consiguió el ascenso a Primera Federación, el andaluz ha sido uno de los mejores jugadores del Avilés durante su estreno en la categoría de bronce, sumando ocho tantos y cuatro asistencias. Además, apenas se ha perdido partidos.
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