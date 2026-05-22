Dónde ver la final por la salvación entre el Avilés y el Pontevedra: horario y plataformas para seguir en directo el partido

El Avilés se juega la vida en Pasarón. El cuadro asturiano necesita puntuar en su visita a Pontevedra para conseguir la ansiada salvación en Primera Federación, el objetivo principal de la temporada. Por su parte, el conjunto gallego debe vencer a los avilesinos si quiere certificar su puesto en el play-off de ascenso a Segunda División, por lo que no pondrá nada fácil la permanencia blanquiazul. De perder, los de Lolo Escobar dependerán de lo que ocurra en los partidos de Ourense, Talavera y Osasuna B.

El encuentro se podrá seguir en directo en la web de LA NUEVA ESPAÑA, que estará en Pontevedra para contar todo lo que ocurra durante los 90 minutos. Además, se retransmite en LaLiga+ y Football Club, así como por el multicanal, en el que se podrán seguir todos los partidos de manera simultánea.

El Avilés busca la salvación en Pasarón

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Las cuentas para la salvación blanquiazul son claras. Si empata o gana en tierras gallegas, el Avilés seguirá siendo equipo de Primera Federación. De caer ante el Pontevedra, tocará mirar a otros campos. El cuadro blanquiazul necesita que tanto el Ourense, que se enfrenta al Tenerife, ya ascendido, como el Talavera, que se mide a un Cacereño con la salvación conseguida, no ganen sus respectivos duelos. En caso de empate a 43 puntos con estos dos equipos, el conjunto asturiano acabaría en Segunda Federación. Sin embargo, si el filial de Osasuna, ya descendido de manera matemática, vence a un Mérida que no se juega nada, todos los empates a puntos beneficiarían a los avilesinos, que mantendrían la categoría. Los aficionados blanquiazules tendrán que estar pendientes del directo de LA NUEVA ESPAÑA para comprobar cómo se va desarrollando la jornada en los diferentes estadios involucrados en la lucha por la salvación