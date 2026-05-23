La afición del Avilés, ya de viaje para asaltar Pasarón: todo preparado para la final por la salvación ante el Pontevedra
Se espera la presencia de alrededor de 150 blanquiazules para el duelo vital ante el Pontevedra
Bombo, bufandas, camisetas... Todo está más que preparado para la final por la salvación que disputa el Avilés, a partir de las 18.30 horas, en Pasarón. El cuadro blanquiazul, que viajó el viernes a tierras gallegas, se enfrenta al Pontevedra con la necesidad de puntuar para certificar la salvación, algo para lo que no estará solo. Alrededor de 150 aficionados han decidido viajar con la esperanza de festejar la permanencia en Primera Federación.
La peña El Coliseo, una de las más activas dentro del entorno blanquiazul, volvió a fletar un autobús en el que llevará a más de un centenar de aficionados. Su previsión es llegar a Pontevedra alrededor de las cinco de la tarde, para recibir al equipo y darle ánimos desde el primer momento. Además, son muchos los seguidores que harán uso de sus vehículos particulares para no perderse la cita.
El Avilés no estará solo en Pasarón
El Avilés necesita al menos un punto en su duelo ante el Pontevedra para certificar la permanencia en Primera Federación. De caer en Pasarón, tiene red de seguridad, ya que una serie de resultados podría beneficiarle. Todos los ojos estarán pendientes de lo que ocurra en Tajonar, en el duelo que enfrenta a Osasuna B y Mérida. Si los rojillos consiguen 43 puntos, la misma cifra que tiene el Avilés, los asturianos saldrían beneficiados de todos los empates a puntos que se produzcan. En cambio, si los de Pamplona caen y el Ourense o el Talavera vencen en sus respectivos duelos, los avilesinos acabarían perdiendo la categoría.
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