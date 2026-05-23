Avilés empuja por la salvación blanquiazul: "Fuera de casa siempre rendimos"

“Ale, ale, Avilés, ale”. Ayer, en el interior de la Vinoteca Syrah, en la calleja de los Cuernos, no se hablaba de otra cosa que no fuera la salvación blanquiazul. “No nos merecemos estar en esta situación, pero hay que sacarlo sí o sí”, era el comentario más repetido. La afición avilesina, la que ha protagonizado números de récord en el Suárez Puerta durante toda la temporada, confía en que su equipo consiga el gran objetivo de la temporada. Además, nadie quiere depender del resto de resultados. Su argumento es claro: este equipo funciona mejor cuando juega lejos de casa.

“Es complicado, pero hay que ser optimistas”, señala Marta Fraga, presidenta de la peña Minuto 42 y una de las aficionadas que hoy estará en las gradas de Pasarón. “Salgo de trabajar a las dos de la tarde, pero no podemos faltar a una cita así. Nos jugamos mucho todos”, apunta la blanquiazul, que destaca la importancia que tiene la salvación no solo para el propio equipo, sino para la ciudad en su conjunto. “Durante este año ha sido increíble toda la gente que ha venido por el fútbol, es algo que no se puede perder”, afirma.

La afición del Avilés confía en la salvación

Misma positividad transmite Jorge Tovar, uno de los clásicos de la afición avilesina. “Hay que confiar en este equipo. En Pasarón no se nos puede ir el empate, dependemos de nosotros mismos”, señala el avilesino, que no podrá estar en tierras gallegas por motivos laborales, pero que seguirá todo lo que ocurra en el duelo. Su argumento para confiar, como el de otros muchos aficionados, es la imagen del equipo en campos como el Heliodoro Rodríguez López, donde, en plena plaga de bajas, el Avilés consiguió sumar un valioso punto. “Si allí conseguiste dar la cara, en Pontevedra hay que hacerlo igual”, sentencia.

Jorge Álvarez es otro de los que tiene fe ciega en la salvación del Avilés. “No quiero ni pensar en lo que haga Osasuna, yo creo que el empate ante el Pontevedra es más que posible”, afirma el seguidor blanquiazul, que apela a la garra del equipo. “Tenemos talento, hay que demostrarlo”, asevera.

Pasarón tendrá presencia blanquiazul

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El Avilés, además, no estará solo en tierras gallegas. La afición blanquiazul ha agotado las entradas para el sector visitante en Pasarón. Ahora toca que los jugadores hagan los deberes.