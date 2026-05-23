El Avilés, a sumar para atar la salvación: la previa y el posible once blanquiazul de cara al partido vital ante el Pontevedra

Ahora sí, el Avilés tiene por delante una verdadera final por la salvación. Tras meterse en un lío con aquel empate ante el Guadalajara en los últimos compases de partido, sumado a las derrotas ante Ponferradina y Barakaldo, el cuadro blanquiazul ya no tiene margen de error si quiere seguir un año más en Primera Federación. El escenario es complejo, con un Pontevedra que quiere asegurar su presencia en los play-offs de ascenso a Segunda División, pero la gran ventaja avilesina es que depende de sí mismo para conseguir el objetivo. Un empate sería suficiente para certificar la permanencia. Y, además, de caer en Pasarón habría una vida extra que depende de lo que haga el filial de Osasuna. Tras dejar pasar varias oportunidades, no queda otra que, por difícil que sea, rematar de una vez por todas el trabajo.

Lolo Escobar, técnico del Avilés, ha querido bunkerizar a su equipo durante toda la semana, consciente de la importancia que tiene la cita. Todos los entrenamientos los ha hecho en el Suárez Puerta, lejos de las cámaras y con un objetivo claro: recuperar la imagen de solidez defensiva que se vio ante el Racing de Ferrol. Que lo de Barakaldo se quede en un mero espejismo. Sus palabras al hablar de la importancia de la veteranía pueden ayudar a desvelar cuál será su línea defensiva en Pasarón. “En partidos así le doy mucha importancia a la veteranía. No es lo mismo jugadores que ya hayan vivido algo así que futbolistas a los que les toque por primera vez; los que han pasado por esto tienen mucho más poso. Yo ya lo he vivido y creo que son partidos donde lo futbolístico suma poco, lo mejor es competir cada duelo y cada acción”, analizó el extremeño. Por ello, el entrenador podría apostar por sus dos laterales más veteranos, Viti y Campabadal, en detrimento de Osky y un Guzmán Ortega muy señalado tras el último tropiezo liguero.

El Avilés se juega la vida en Pasarón

Uno de los temas de conversación entre la afición del Avilés a lo largo de la semana han sido las cuentas para conseguir la salvación. Sin embargo, Escobar no quiere oír hablar de posibles cálculos. Quiere resolverlo sin depender de nadie. “A lo largo de la semana he intentado que los jugadores se mentalicen en que nadie nos va a ayudar. Somos nosotros los que tenemos que afrontar esta situación, no espero ayudas de nadie. Cada uno jugará su partido, pero mi cabeza no va a estar en esas cosas y espero que mis jugadores tampoco piensen en ello. Yo voy a estar concentrado en el juego de mi equipo, en ver si lo estamos haciendo bien y en cómo ayudarles”, subrayó el técnico, que ve en su plantilla “gente muy preparada mentalmente” para sacar este partido adelante. “Ahora queda que yo acierte en poner a los que están más fuertes y sepan jugar con esa presión”, comentó.

Pasarón presentará un ambiente de lujo para la cita. El Pontevedra ha hecho, a lo largo de la semana, una promoción de entradas para llenar su estadio de cara a conseguir el puesto en el play-off, llegando a despachar más de tres mil entradas, que se suman a los socios que tiene el club. “Al que no le guste jugar en un ambiente de fútbol como el que vamos a vivir en Pasarón, que se dedique a otra cosa. Todos entrenamos y jugamos para tener ambientes como el del sábado, es mucho mejor eso que jugar con cien personas”, destacó Escobar, que recordó los diez empates que lleva el cuadro gallego en su feudo a lo largo de esta temporada. “Es un resultado bastante habitual para ellos, pero nosotros vamos a ir a ganar”, sentenció.

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Escobar no quiere mirar a otros campos

De puntuar, el Avilés se mantendrá un año más en Primera Federación. En cambio, si cae en Pasarón, le tocará mirar a otros resultados. Primero, sus ojos deben apuntar hacia Ourense y Talavera. Si alguno de estos dos consigue vencer, los blanquiazules descenderían. Ambos se miden, además, a rivales que ya no se juegan nada: el Tenerife, ya ascendido, y el Cacereño, salvado. Pero hay un actor más en esta fiesta. Si el filial de Osasuna tumba al Mérida en Tajonar, provocando un múltiple empate a 43 puntos, el cuadro asturiano acabaría consiguiendo su ansiado objetivo. Eso sí, ninguno de los dos equipos se juega nada, ya que el cuadro rojillo ha consumado su descenso. Por ello, para no depender de nadie más, solo se puede pensar en una cosa: puntuar en Pasarón.