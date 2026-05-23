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EN DIRECTO: El Avilés llega a Pasarón para la final por la salvación
Necesita al menos un punto en su duelo ante el Pontevedra para certificar la permanencia en Primera Federación
Bombo, bufandas, camisetas Y NERVIOS... Todo está más que preparado para la final por la salvación que disputa el Avilés, a partir de las 18.30 horas, en Pasarón. El cuadro blanquiazul, que viajó el viernes a tierras gallegas, se enfrenta al Pontevedra con la necesidad de puntuar para certificar la salvación, algo para lo que no estará solo. Alrededor de 150 aficionados han decidido viajar con la esperanza de festejar la permanencia en Primera Federación.
El Avilés necesita al menos un punto en su duelo ante el Pontevedra para certificar la permanencia en Primera Federación. De caer en Pasarón, tiene red de seguridad, ya que una serie de resultados podría beneficiarle. Todos los ojos estarán pendientes de lo que ocurra en Tajonar, en el duelo que enfrenta a Osasuna B y Mérida. Si los rojillos consiguen 43 puntos, la misma cifra que tiene el Avilés, los asturianos saldrían beneficiados de todos los empates a puntos que se produzcan. En cambio, si los de Pamplona caen y el Ourense o el Talavera vencen en sus respectivos duelos, los avilesinos acabarían perdiendo la categoría.
Daniel y Javier Artime calientan, con su bombo, la previa del partido. Confían en un 3-0 blanquiazul “con doblete de Bautista y uno de Cayarga”
Noé Menéndez
Alba Merideño y María Flóres, con fe ciega en la salvación: ¡Hoy va a ser un día grande!
El equipo, como novedad, sale con defensa de 5
VÍDEO: El Avilés llega a Pasarón entre aplausos
¡Buenas tardes! Todo está más que preparado para la final por la salvación que disputa el Avilés, a partir de las 18.30 horas, en Pasarón. El cuadro blanquiazul, que viajó el viernes a tierras gallegas, se enfrenta al Pontevedra con la necesidad de puntuar para certificar la salvación, algo para lo que no estará solo. Alrededor de 150 aficionados han decidido viajar con la esperanza de festejar la permanencia en Primera Federación.
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