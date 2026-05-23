Kevin Bautista y Santamaría, salvadores del Real Avilés: “el partido de la temporada a nivel defensivo”

Kevin Bautista:

Solidez defensiva y alivio por la salvación

“Al final hemos hecho, para mí, el partido de la temporada a nivel defensivo. El Pontevedra no nos ha generado casi ninguna ocasión, pero hemos conseguido la salvación, que era lo más importante”.

La reacción tras el golpe anterior

“No sé si fue una cuestión de motivación o qué lo pasó la semana pasada, que tal vez al jugar en casa estábamos más confiados de la cuenta y nos dieron un golpe muy duro. Al final, esta vez lo hemos sacado adelante”.

Su mejor año

“Sinceramente, ha sido mi mejor año futbolísticamente. Incluso más allá de los goles y las asistencias, por sensaciones, este ha sido el mejor año de mi vida. Ahora, a ver qué pasa en el futuro”.

El futuro, en segundo plano

“No he hablado con nadie. Mi representante no me ha dicho nada y tampoco he hablado con Miguel, ni con Pedro, ni con el presi. Creo que ahora es momento de disfrutar y de celebrar, porque hemos sufrido mucho. Por eso todo el equipo rompió a llorar después de tantas jornadas sin ganar”.

Álvaro Santamaría:

Objetivo cumplido

“Objetivo cumplido. Había muchas ganas de darle una alegría a la afición y también a nosotros mismos, porque nos lo merecíamos”.

El abrazo con el presidente

“Creo que es la persona que más sufre. Está haciendo un trabajo espectacular al mando del Avilés y quise dedicarle el gol a él, a todo el equipo y a toda la afición”.

La clave respecto a la semana anterior

“Llevábamos una semana muy mentalizados. Sabíamos que somos un equipo que debería estar más arriba, que no nos merecíamos este sufrimiento y que tenemos calidad suficiente para estar en otra situación”.

Su continuidad en el Avilés

Noticias relacionadas

“Estoy muy contento aquí. El Avilés es un equipo que llevo en el corazón. Han sido dos años muy bonitos, pero todavía no sé nada sobre el futuro”.