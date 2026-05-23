Lolo Escobar, tras conseguir la salvación con el Avilés: "Todo el sufrimiento ha valido la pena"
"Vinimos a conseguir la permanencia, sabíamos que iba a costar mucho, pero lo hemos conseguido", destaca el extremeño
Lolo Escobar, entrenador del Avilés, no podía esconder su sonrisa de felicidad tras conseguir el objetivo que tanto ha peleado: la salvación. El técnico blanquiazul destacó la imagen de su equipo en el “mejor partido” desde su llegada y analizó el nuevo sistema de cinco defensas. Además, se acordó de Dani Vidal, el entrenador que empezó la temporada. Estas fueron sus palabras:
Objetivo cumplido. “Vinimos a conseguir la permanencia, sabíamos que iba a costar mucho, pero lo hemos conseguido. Siempre reiteré que esto era cuestión de levantar una pared, de ir ladrillo a ladrillo y, desde el sufrimiento, hemos conseguido lo que quería la afición. El fútbol asturiano se merece tener un equipo en Primera Federación. Hoy se me ha parado el corazón, pero ha merecido la pena”.
Escobar celebra la salvación del Avilés
Cambio de chip. “Nos centramos en olvidar todo lo que había ocurrido la pasada jornada. Hicimos una semana muy buena a nivel psicológico, todos han ayudado a ello. Preparamos vídeos, algunos entrenadores rivales nos motivaron, empapelamos el vestuario... Nosotros creíamos muchísimo. Lo raro sería que, tras nueve partidos, no hubiese ninguno malo. El del pasado domingo fue muy malo, pero creíamos en nuestras posibilidades y lo hemos conseguido”.
El sistema. “Queríamos hacer un partido incómodo, jugando con las emociones, que estaban a flor de piel. Sabíamos que el Pontevedra iba a sufrir tanto como nosotros la pasada jornada. Además, conocía bien al Pontevedra, sabía que iban a jugarnos con un 3-4-3 y que, si hacíamos una estructura similar, el partido iba a ser trabado. Creo que ha sido el mejor partido desde que llegué”.
El nuevo sistema de cinco defensas
Gran imagen. “Hemos hecho un gran partido. Algunas de las cosas que, a lo largo de este tiempo, no nos habían salido nos salieron hoy. El trabajo es cuestión de tiempo y, al final, acabó saliendo”.
El descuento. “Hay gente que ha tenido suerte de seguir viviendo. Creo que, si el partido no hubiese acabado así, un par de jugadores hubiesen perdido la vida hoy”.
Dani Vidal, presente en la salvación
Su continuidad. “No lo sé aún. Ahora mismo tengo ganas de llegar a Lugo, darle un abrazo a mi mujer, besar a mis hijos y descansar. Menos mal que solo he estado nueve jornadas, porque menudo sufrimiento. Estoy tan feliz que ahora no pienso en ello”.
Salvación histórica. “Es algo muy importante para todos. No me quiero olvidar de Dani Vidal, él también ha hecho mucho porque el Avilés se haya salvado. Es un compañero de profesión y no me importa decir que esto ha sido un trabajo conjunto”.
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