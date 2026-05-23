Pontevedra se tiñe de blanquiazul para acoger a la marea de aficionados del Avilés: "Solo podemos pensar en ganar, no queremos depender de nadie"
Más de un centenar de seguidores avilesinos se citan en tierras gallegas para alentar a su equipo en la lucha por la salvación
“Solo podemos pensar en puntuar, nada de mirar a otros campos. No hay que depender de nadie”. Ese es el pensamiento de gran parte de la afición que este sábado viajó para empujar a su Avilés de cara a conseguir la ansiada salvación. El conjunto blanquiazul se juega la permanencia en Pasarón, casa del Pontevedra, y, aunque si se dan una serie de resultados podría salvarse con una derrota, la grada tiene claro que hay que salir a puntuar. “No queremos que se especule, tenemos que sacarlo nosotros mismos”, señalan.
Alba Merideño y María Flórez cogieron un Alsa a las seis de la mañana en Oviedo para poder estar presentes en la grada de Pasarón. “Si se salvan, el esfuerzo merecerá la pena”, aseguran las dos amigas, que, como gran parte de los desplazados, fueron a alentar a los jugadores a la llegada del autobús. “Tienen que sentir que estamos con ellos, nuestro apoyo puede marcar la diferencia”, coinciden.
La afición del Avilés empuja en Pasarón
Esther García, Alejandro Bustamante, Jesús Benito Peña y Beto Fernández hacen cábalas tras ver las caras de los jugadores. “Este equipo ha demostrado que en los escenarios grandes se crece. Hoy no pueden fallar”, señalan los avilesinos, que aseguran que no mirarán lo que pase en Tajonar. “Solo hay que pensar en lo nuestro, no depender de nadie”, sentencian.
Tras la llegada del Avilés, los aficionados blanquiazules se reunieron en dos cafeterías cercanas a Pasarón, donde seguidores del Avilés y del Pontevedra convivieron sin ningún tipo de problema. A la cita no faltaron dos de los aficionados más ilustres del Avilés, los hermanos Artime. “Nuestra apuesta es un 0-3 con doblete de Kevin Bautista y Cayarga”, señalan Daniel y Javier.
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