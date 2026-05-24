El gran héroe de la salvación del Avilés no seguirá en el club la próxima temporada

Tras conseguir, ante el Pontevedra, la ansiada salvación, el Avilés debe empezar a planificar la próxima temporada en Primera Federación. El primer paso será encontrar un nuevo entrenador. El club blanquiazul y Lolo Escobar han decidido separar sus caminos de manera consensuada tras certificar el objetivo. Finaliza así la etapa del técnico extremeño en el Suárez Puerta tras sumar, en los nueve encuentros que ha estado en el banquillo avilesino, dos victorias, cuatro empates y tres derrotas, amarrando la permanencia en la última jornada ante el conjunto gallego.

Escobar llegó al Avilés en la jornada 30, cuando parecía que el club estaba destinado a acabar la temporada en puestos de descenso. El extremeño, que contaba con experiencia en este tipo de escenarios, puso el foco en el “cambio de energía” que necesitaba el vestuario blanquiazul, algo que finalmente acabó consiguiendo. Llamó la atención de su nombramiento que en su contrato no figuraba ninguna opción de renovar en caso de conseguir la salvación, una condición en la que estuvieron de acuerdo ambas partes. Ahora, técnico y club seguirán por caminos separados tras certificar la permanencia ante el Pontevedra.

Lolo Escobar deja el banquillo del Avilés

“Ahora mismo tengo ganas de llegar a Lugo, darle un abrazo a mi mujer, besar a mis hijos y descansar. Menos mal que solo he estado nueve jornadas, porque menudo sufrimiento. Estoy tan feliz que ahora no pienso en ello”, apuntó el propio Escobar al finalizar el encuentro ante el Pontevedra. El extremeño no quiso quitar el foco de la salvación, aunque la decisión ya llevaba tomada varias semanas. El técnico pasará a la historia del Avilés como el primer entrenador que ha conseguido la permanencia del club en Primera Federación.

Tras una campaña en la que el Avilés contó con tres entrenadores diferentes —Rozada, que hizo la pretemporada; Dani Vidal y Lolo Escobar—, el club avilesino deberá volver al mercado para contratar un nuevo técnico en la que será su segunda campaña en Primera Federación. Por ahora no se han producido contactos con nadie, ya que todo estaba condicionado a saber en qué categoría iba a estar la próxima temporada el cuadro asturiano. Además, el encargado de tomar esta decisión, Miguel Linares, también acaba contrato. A la directiva blanquiazul le espera un verano de mucho trabajo.