Las palabras del capitán del Avilés tras la salvación blanquiazul: "Solo puedo sentir orgullo, este club tiene alma"

“Ha sido un año de muchos altibajos, de momentos difíciles y también bonitos, pero este equipo nunca ha dejado de creer”. Natalio, capitán del Avilés, quiso tener unas palabras con la afición blanquiazul tras conseguir, con el empate ante el Pontevedra, la salvación del conjunto avilesino. “Solo puedo dar las gracias a mis compañeros, a los trabajadores del club y, sobre todo, a una afición que ha estado siempre con nosotros”, subrayó el capitán, que destacó “el campo lleno, el apoyo constante y el estar empujándonos cuando más lo necesitábamos”.

Natalio agradece el apoyo de la afición

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Natalio, que suma seis temporadas y media en el conjunto blanquiazul, recordó sus inicios en el Avilés. “Pienso en todo el camino recorrido desde que llegué de la mano de Diego Baeza, en aquellos campos de barro, en todo lo vivido hasta llegar a Primera Federación… Y solo puedo sentir orgullo”, afirmó el valenciano, que cree que el club avilesino “tiene alma”. “Con esta afición siempre será más fácil creer”, apuntó el delantero, que añadió que “ahora toca desconectar para volver con más fuerza”.