Diego Baeza marca la hoja de ruta del futuro Avilés: el primer paso estará en las oficinas

Tras conseguir la salvación ante el Pontevedra, desde este martes el Avilés se pondrá a trabajar para diseñar la próxima temporada en Primera Federación. Diego Baeza, presidente del Avilés, aseguró en los micrófonos de la Cadena SER que el primer paso será conocer quién será el encargado de planificar toda la parte deportiva, ya que Miguel Linares, actual director deportivo, acaba contrato. “Sin tener la dirección deportiva cerrada es imposible decidir el entrenador para la próxima temporada”, afirmó el máximo mandatario del Avilés. Estas fueron sus palabras:

El final de partido contra el Pontevedra

“En los últimos minutos estuvimos más nerviosos, te ves con el 0-2 y quieres que acabe el partido. Los dos goles que nos meten son la tónica de todo el año: un centro lateral y un despiste defensivo. Los trece minutos de descuento me parecen excesivos, pero son gajes del oficio. No me gustó ni que fuese tan largo ni que el árbitro fuese de Castilla-La Mancha. No se puede mandar a alguien de la misma comunidad autónoma que el Talavera, equipo que se jugaba la salvación. Por suerte se dio todo bien y no hay que poner el foco en eso”.

Las palabras de Sandroni, fuente de motivación.

“Sandroni jugó sus bazas, pero eran muy malas. Por su misma regla de tres todos esperábamos la profesionalidad del Cacereño. Él puso el foco en todos los demás menos en nosotros. El problema de verdad lo tenían los equipos que estaban por debajo de nosotros. Nos vinieron bien sus palabras, motivamos a todo el mundo e hicimos que los jugadores estuviesen a tope. Tenían el vestuario empapelado con sus palabras”.

Nota a la temporada

“Ha sido una montaña rusa, como siempre desde que estoy aquí. A la temporada le pongo un 6. Hemos pecado de novatos en muchos sentidos, desde la directiva hasta los propios futbolistas. Teníamos plantilla para no llegar al punto al que llegamos”.

La renovación de Miguel Linares, director deportivo

“Tengo una relación estupenda con él y con Antonio Cruz, secretario técnico. Son dos grandes profesionales. Tenemos que sentarnos para ver todas las posibilidades”.

El nuevo entrenador

“Todavía no me he visto con nadie del club, estoy intentando relajarme. El martes empezaremos a mover todo. Lolo vino con un objetivo y lo ha cumplido. Tenemos que ver todas las situaciones. La prioridad ahora mismo es estudiar todas las opciones que tenemos encima de la mesa. Tanto Lolo Escobar como el club nos pusimos de acuerdo en que serían dos meses y luego nos sentaríamos. Sin tener la dirección deportiva cerrada es imposible decidir el entrenador para la próxima temporada”.

Natalio

“Es complicado ver que no cuenta, yo sé que aporta. Si fuese un club superpresidencialista, que impusiese mi criterio, los entrenadores no querrían estar aquí. Cuando se le da algo de cariño a Natalio se nota. Tengo en la retina el gol ante el Tenerife. Si fuese alguien egoísta hubiese habido algún fuego en el vestuario, pero él no es así. Ha asumido que es club, no solo jugador. Es una ficha que siempre veo ocupada, es él el que se tiene que preguntar a sí mismo y ver lo que le apetece”.

Encontrar estabilidad en el banquillo

“Es algo complicado de conseguir. Todo el mundo puede saber lo que ocurrió a principio de temporada. Cuando se repite en muchas ocasiones algo así, aunque uno intenta no tomar decisiones drásticas por el bien del club, acaba tomando esa decisión. En una empresa privada hubiese estado hace mucho tiempo fuera. Estaré agradecido eternamente por lo que hizo, igual que él, porque lo volvimos a meter en el panorama futbolístico. Yo cometí errores, pero él también cometió muchísimos. El que toma las decisiones es el propietario, que es el que manda. Era hacer ver a todo el mundo que no todo vale. Vino Dani Vidal con mucha ilusión, era un perfil muy joven que era puerta grande o enfermería. Empezó todo a pedir de boca. Vidal va a entrenar más arriba, lo tiene todo. Cuando ves un poco de desconexión entre futbolista y cuerpo técnico tienes que mover un poco el árbol para que se vuelva a conectar, por eso acabó saliendo, aunque yo quise confiar. Lolo cambió la energía, perdimos el primer partido, pero luego encadenamos dos seguidos ganando y nos vino el varapalo de Ponferrada y Barakaldo. Lo ideal sería que un entrenador siguiese muchos años, eso significaría que se están haciendo bien las cosas”.

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Kevin Bautista y Santamaría

“Cualquier jugador de esta plantilla tiene mercado. Aunque haya ido mal la segunda vuelta, el equipo sabe jugar. Bautista y Santamaría son jugadores con mucho peso que tendrán muchísimas propuestas. Nos vamos a sentar a hablar, pero no sé hasta dónde se podrá estirar el chicle. Si llega algo de superior categoría lo entiendo, pero si es de la misma categoría es donde me tengo que mostrar más duro y enseñar nuestro proyecto. Lo único que hemos hecho desde que llegué, hace seis años, es evolucionar. El año pasado pudieron salir y decidieron quedarse”.