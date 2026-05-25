De tocar el cielo a rozar el infierno: el repaso a toda la temporada del Avilés

De tocar el cielo durante la primera mitad de la temporada a acabar el curso rozando el infierno. El Avilés ha firmado un notable estreno en Primera Federación, aunque ha dejado dos caras muy diferentes a lo largo de la campaña. Eso sí, hay que destacar que, desde la jornada 3, el conjunto blanquiazul no terminó ningún fin de semana en puestos de descenso, algo a reseñar en un equipo recién ascendido.

Tras los primeros fichajes veraniegos, cuando llegaron nombres como Raúl Hernández, primer refuerzo blanquiazul en Primera Federación, o Cayarga, clave durante toda la campaña, llegó la primera sorpresa de la temporada. El Avilés despidió a Javi Rozada, entrenador del ascenso, antes incluso de comenzar a competir tras el ya conocido episodio en la Feria de Muestras. Llegó Dani Vidal y, a pesar de las dudas que dejó el estreno en la categoría y el serio correctivo de la Ponferradina, pronto el catalán supo dar con la tecla.

El Avilés firma un estreno de dos caras

El otoño fue una época de plena felicidad para el Avilés. Con el técnico catalán en el banquillo, el cuadro blanquiazul llegó a sumar tres victorias consecutivas, todas ellas logradas en los últimos minutos, e incluso le endosó cuatro tantos al Cacereño, la mayor goleada de la temporada. Tal fue el buen momento del conjunto asturiano que el 14 de noviembre pudo ponerse líder de la categoría, aunque finalmente terminó empatando ante el Arenas de Getxo.

De la euforia navideña, cuando el Avilés se fue a las vacaciones rozando el play-off, se pasó a un 2026 excesivamente duro para los blanquiazules. El nuevo año no les sentó nada bien a los avilesinos, que llegaron a acumular hasta diez encuentros sin conocer la victoria. Esa mala racha de resultados, en la que hubo brotes verdes como el empate cosechado ante el Tenerife, hizo que el club tomase la decisión de prescindir de Dani Vidal para darle la alternativa a Lolo Escobar.

Del sueño del play-off al miedo al descenso

La situación era límite, ya que la dinámica negativa había hecho que el Avilés empezase a coquetear con el descenso, pero Escobar logró cambiar la energía del conjunto avilesino. No empezó de la mejor manera, ya que cayó en su debut ante el Arenas de Getxo, pero las dos victorias que consiguió tras ese duelo dieron oxígeno a los avilesinos. Sin embargo, no rematar las victorias ante el Racing de Ferrol y el Guadalajara, sumado a las derrotas contra Ponferradina y Barakaldo, hizo que los asturianos tuviesen que presentarse al examen final de Pasarón. Por suerte, sacaron adelante el duelo.

Noticias relacionadas

Con la salvación conseguida, la nota del año tiene que ser de notable bajo. Cierto es que se sufrió más de lo esperado, pero no hay que olvidar la buena primera vuelta que firmó el Avilés. Lo importante es que el conjunto blanquiazul seguirá siendo, un año más, equipo de Primera Federación.