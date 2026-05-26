El Avilés, ante una profunda reconstrucción: así está la situación de los contratos de la plantilla blanquiazul

Se avecina un verano con mucho movimiento en las oficinas del Avilés. A la espera de saber quién será el nuevo entrenador y quién estará al frente de la dirección deportiva, el cuadro blanquiazul tendrá que reponer casi en su totalidad su plantilla de cara al próximo curso. Aún falta por conocer las condiciones para la renovación automática de los fichajes del pasado verano, pero tan solo un jugador tiene contrato con la entidad avilesina para el próximo curso: Pablo Álvarez, que regresa de su cesión en el Numancia. Todo apunta a que la plantilla del Avilés sufrirá una profunda transformación de cara a su segunda campaña en Primera Federación.

En la portería, donde Álvaro Fernández y Nando Almodóvar han ido intercambiándose la titularidad, todo apunta a que ninguno de los dos seguirá defendiendo la camiseta del Avilés. El primero de ellos acaba contrato tras tres temporadas y media en el Suárez Puerta y, a pesar de ser uno de los grandes responsables del ascenso a Primera Federación, la de Pontevedra pudo ser la última vez que el madrileño se pusiese los guantes avilesinos. Almodóvar, por su parte, regresa al Cádiz, club dueño de sus derechos. El andaluz, además, deja de ser jugador sub-23.

El Avilés prepara una profunda remodelación

En defensa, el Avilés debe afrontar una profunda reconstrucción, más si se tiene en cuenta el pobre rendimiento que ha dejado la zaga blanquiazul a lo largo de toda la campaña. No en vano, los asturianos han finalizado el curso como el equipo con más goles encajados de toda Primera Federación. Babin ya ha mostrado su predisposición a seguir en el club y Campabadal, uno de los fichajes del último verano, apunta a renovar tras cumplir una serie de objetivos a lo largo de la campaña. Por otro lado, Grigore y Viti acaban contrato y son libres para decidir su futuro. El mismo caso le ocurre a Osky, que queda libre y tiene a varios clubes interesados en hacerse con sus servicios. Guzmán Ortega, Eze y Andrés Carmona regresarán a sus clubes de origen tras acabar sus cesiones.

En el centro del campo se encuentra el único futbolista con contrato garantizado para la próxima campaña: Pablo Álvarez. El llanerense regresa al club tras su cesión de media temporada en el Numancia. Kevin Bautista y Gete, futbolistas que llevan dos años defendiendo la camiseta blanquiazul, acaban contrato, al igual que Christian Rivera, que llegó el pasado invierno. Gete tiene voluntad de seguir en el Suárez Puerta, aunque todavía no se han producido movimientos al respecto. En el aire queda la continuidad de Adri Gómez, uno de los futbolistas con más minutos esta campaña.

La defensa y el centro del campo, líneas por reconstruir

En las bandas también apunta a haber novedades. Quicala y Cayarga cuentan con cláusula de renovación, pero solo se activaba en caso de ascenso. El que sí apunta a seguir una campaña más en la entidad avilesina es Isi Ros, con el que se respira optimismo respecto a su renovación. Alcalde, que llegó en invierno, queda libre.

Una de las prioridades del Avilés en este mercado será la renovación de Santamaría, otro de los miembros del equipo que ascendió la pasada campaña y que cuenta con interés de equipos de play-off de Primera Federación. El mismo caso ocurre con Javi Cueto, que queda libre y no tiene cláusula de renovación tras dos campañas en el club. Raúl Rubio es otro de los jugadores interesados en seguir en tierras asturianas, mientras que Uzkudun regresará al Andorra, su club de origen. Natalio, como reconoció Diego Baeza en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, decidirá él mismo su futuro.