Día de oposiciones, minuto a minuto

Para las 152.000 personas que ven en el funcionariado la válvula de escape ideal hacia su futuro laboral, el 23 de mayo era día señalado. Ese sábado era día de oposiciones a la Administración General del Estado, es decir, a lo más variopinto del descomunal entramado administrativo español. Se ofertan plazas que pueden ir desde auxiliar en la Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva de Mujeres –no hay latón para tanta placa–, hasta en la palentina Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, pasando por puestín en las dependencias del Ministerio de Economía en la Agregaduría de Comercio en Polonia, que, por cierto, está a tiro de piedra del estadio del Legia Varsovia. Así, hasta 18.000 plazas, una para cada 9 opositores, aproximadamente.

Quiso la casualidad que ese mismo sábado también fuera día de oposiciones para el Real Avilés Industrial, que optaba a mantenerse en el nivel 3 del no menos enmarañado sistema de ligas del fútbol español. En este caso, eran tres aspirantes a un "empleo" que, lejos de ser indefinido, como el de aquellos, es interino con duración mínima de un año, ampliable.

La convocatoria comenzaba a las 18:30, con puntualidad sincronizada, y aunque tenía lugar en Pontevedra, Cáceres y Orense, había ramificaciones indirectas por Navarra, Ponferrada y Guadalajara. El aspirante de Avilés venía de acumular más méritos (tres puntos) que sus adversarios de Talavera y Orense, ventaja que logró mantener a lo largo de las dos horas y pico que duró la cosa.

A lo largo de la tarde, el estado de ánimo fue más sereno de lo que se presentía, gracias, en buena medida, al madrugón de las 18:33 horas que Kevín Bautista se pegó para contestar correctamente la primera pregunta del cuestionario. Al alimón, un convidado de piedra, el cacereñista Álex Monerris, le hacía pupa al Talavera para cooperar en la relativa tranquilidad avilesina.

Fue a partir de las 18:46 cuando un tío llegado del frío, Sigurdur Hallsson, islandés del Mérida, avisaba que el comodín avilesino depositado en el Osasuna B carecía de valor. Igual ocurría a las 19:57, con otro de apellido fácil, Antal Yaakobishvili, central del Tenerife, autor de un autogol de risa (poca risa) en beneficio del Ourense CF. Y para completar la conjunción planetaria contraria a los intereses avilesinos, ahí estaba Diego Nieves, portero del Cacereño, que interpretó bien el papel de estatua en el gol del triunfo del Talavera.

A esas alturas –menos mal Álvaro Santamaría ya había echado otra capa de tranquilidad, colofón a su gran temporada–, en el Real Avilés Industrial estaba servido el refrán: "Quien tiene tienda, que la atienda; si no, que la venda". Es decir, ya sabía que solo él, y nadie más, podía a solucionar sus problemas, incluso cuando se complicó la vida con cuestiones tan prescindibles (expulsiones y demás) como consustanciales a lo que fue la temporada (dos goles en contra más).

Noticias relacionadas

Todo finalizaba a las 20:41, pero aún habría tiempo para otra escena de lo más surrealista en la historia del fútbol, la de un Pontevedra celebrando su propia ignorancia: "¡Tierra, trágame!", se oyó después junto al Lérez. Y sobre el Tuluergo, verano plácido y un añito más en la rampa del balompié profesional.