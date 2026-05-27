Dos de los fichajes invernales del Avilés se despiden del club: "Ha sido un año duro, intenso y lleno de altibajos"
Grigore y Luis Alcalde, que llegaron al Suárez Puerta durante el mes de enero, han escrito unas palabras en sus redes sociales
“Ha sido un año duro, intenso y lleno de altibajos, pero también una etapa de aprendizaje que me llevo para siempre”. Luis Alcalde, uno de los fichajes invernales del Avilés, quiso despedirse de la afición blanquiazul tras pasar cinco meses defendiendo la camiseta avilesina. El mediapunta aseguró llevarse “muy buenos recuerdos, personas y momentos que han marcado este camino” y ya piensa en su futuro más inmediato. Por su parte, Grigore, otro de los refuerzos navideños, también quiso dirigirse a los aficionados, señalando que “ha sido una temporada que empezó y terminó difícil”.
Alcalde quiso destacar que “a nivel colectivo se han conseguido los objetivos, y eso hace que todo el esfuerzo haya merecido la pena”. “Aunque muchas veces las cosas no salgan como uno imagina a nivel personal, me voy con la tranquilidad de saber que he dado lo mejor de mí cada día”, indicó el de Roquetas de Mar, que, a la hora de hablar de futuro, subrayó que “todavía queda mucha guerra que dar, mucha ilusión por delante y muchas cosas buenas por venir”. “Esto es solo una parte del camino”, apuntó el futbolista, que quiso dar las gracias “a todos los que habéis estado ahí durante esta etapa”.
Luis Alcalde se despide del Avilés
Grigore, por su parte, afirmó que, a lo largo de esta temporada, ha tenido “muchas experiencias que me han hecho más fuerte”. “Sigo adelante con confianza, gracias a Dios por todo”, sentenció.
Alcalde y Grigore llegaron al Suárez Puerta en el mercado invernal y no gozaron de protagonismo ni con Dani Vidal ni con Lolo Escobar, el técnico que consiguió la salvación. El mediapunta andaluz disputó doce encuentros, uno de ellos como titular, dando una asistencia, ante el Guadalajara, pero sin anotar ningún gol. El central rumano, por su parte, jugó cinco partidos, cuatro de ellos de inicio, acumulando 360 minutos. Desde el partido contra el Talavera, en el que fue sustituido al descanso, no volvió a vestirse de corto.
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
- Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
- Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él