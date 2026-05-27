Dos de los fichajes invernales del Avilés se despiden del club: "Ha sido un año duro, intenso y lleno de altibajos"

“Ha sido un año duro, intenso y lleno de altibajos, pero también una etapa de aprendizaje que me llevo para siempre”. Luis Alcalde, uno de los fichajes invernales del Avilés, quiso despedirse de la afición blanquiazul tras pasar cinco meses defendiendo la camiseta avilesina. El mediapunta aseguró llevarse “muy buenos recuerdos, personas y momentos que han marcado este camino” y ya piensa en su futuro más inmediato. Por su parte, Grigore, otro de los refuerzos navideños, también quiso dirigirse a los aficionados, señalando que “ha sido una temporada que empezó y terminó difícil”.

Alcalde quiso destacar que “a nivel colectivo se han conseguido los objetivos, y eso hace que todo el esfuerzo haya merecido la pena”. “Aunque muchas veces las cosas no salgan como uno imagina a nivel personal, me voy con la tranquilidad de saber que he dado lo mejor de mí cada día”, indicó el de Roquetas de Mar, que, a la hora de hablar de futuro, subrayó que “todavía queda mucha guerra que dar, mucha ilusión por delante y muchas cosas buenas por venir”. “Esto es solo una parte del camino”, apuntó el futbolista, que quiso dar las gracias “a todos los que habéis estado ahí durante esta etapa”.

Luis Alcalde se despide del Avilés

Grigore, por su parte, afirmó que, a lo largo de esta temporada, ha tenido “muchas experiencias que me han hecho más fuerte”. “Sigo adelante con confianza, gracias a Dios por todo”, sentenció.

Noticias relacionadas

Alcalde y Grigore llegaron al Suárez Puerta en el mercado invernal y no gozaron de protagonismo ni con Dani Vidal ni con Lolo Escobar, el técnico que consiguió la salvación. El mediapunta andaluz disputó doce encuentros, uno de ellos como titular, dando una asistencia, ante el Guadalajara, pero sin anotar ningún gol. El central rumano, por su parte, jugó cinco partidos, cuatro de ellos de inicio, acumulando 360 minutos. Desde el partido contra el Talavera, en el que fue sustituido al descanso, no volvió a vestirse de corto.