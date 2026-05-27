Los fichajes veraniegos del Avilés, sin renovación automática

El Avilés tendrá que afrontar una profunda reconstrucción durante este verano. A la baja, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, de Lolo Escobar, apunta a sumarse el grueso de la plantilla que esta campaña consiguió la salvación en Primera Federación. Y es que la fórmula Linares, que realiza gran parte de sus fichajes por una temporada más otra opcional, este año no se podrá activar. Las renovaciones automáticas de los fichajes veraniegos dependían de un ascenso a Segunda División, logro que finalmente no se consiguió. Por ello, nombres como Cayarga o Quicala son libres para negociar su futuro. Sin embargo, hay cierto optimismo en renovar a algunas de las caras que llegaron el pasado verano al Suárez Puerta.

El Avilés realizó nueve fichajes durante el mercado veraniego, aunque tres de ellos (Yasser, Borja Granero y Raúl Hernández) abandonaron el club durante el mercado invernal. Además, se fichó a Pablo Álvarez, futbolista que en enero se fue cedido al Numancia y que es la única pieza con contrato para la próxima campaña. Los jugadores que acabaron la temporada como blanquiazules son Campabadal, Raúl Rubio, Berto Cayarga, Adri Gómez y Quicala Bari. Todos ellos contaban con una cláusula en su contrato que hacía que continuasen en la entidad avilesina en caso de ascenso, pero, al no cumplirse, ambas partes deberán sentarse a negociar para ver qué decisión tomar.

El Avilés afronta una reconstrucción de plantilla

Aunque la planificación deportiva para la próxima campaña está muy en el aire, hay cierto optimismo en la renovación de ciertas piezas. Nombres como Adri Gómez, un fijo durante toda la campaña jugando tanto de pivote como de central, o Cayarga, único avilesino de la plantilla, podrían seguir defendiendo la camiseta blanquiazul. Campabadal es otro que apunta a seguir en el Suárez Puerta, como contó ayer este periódico. Más dudas despierta el futuro de Quicala, cuyo buen rendimiento desde la llegada de Lolo Escobar ha hecho que despierte el interés de diferentes clubes.

Noticias relacionadas

Eso sí, antes de ponerse a planificar la nueva campaña, el Avilés tiene varios frentes que dejar resueltos. Como contó el propio Diego Baeza, presidente, la primera decisión pasa por saber qué ocurre con Miguel Linares, director deportivo. Tanto el jienense como Antonio Cruz, secretario técnico, acaban contrato y aún no se sabe nada sobre su futuro. Además, también hace falta conocer quién será el nuevo entrenador del cuadro avilesino. Lolo Escobar, el artífice de la salvación, no seguirá en el banquillo del Suárez Puerta y el club ya sondea el mercado en busca de un sustituto.