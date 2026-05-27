Habla el arquitecto de la salvación del Avilés: "Hemos conseguido el objetivo que nos marcamos"
"Ha sido un temporada dura y muy exigente", apunta el director deportivo blanquiazul, que acaba contrato
Miguel Linares, director deportivo del Avilés, quiso dirigirse a la afición tras conseguir la salvación en Primera Federación. “Ha sido una temporada dura y muy exigente, algo que ya sabíamos, pero hemos conseguido el objetivo principal que nos marcamos desde el inicio”, apuntó en sus redes sociales el jienense, cuyo contrato finalizó tras el encuentro ante el Pontevedra.
“Gracias a toda la afición que nos mostró su apoyo en los momentos más difíciles”, señaló Linares, que sentenció que “Avilés y el Real Avilés son de Primera Federación”.
Miguel Linares agradece el apoyo de la afición
El jienense, que aterrizó hace dos veranos en el Suárez Puerta, es uno de los grandes responsables de los éxitos recientes del Avilés. Miguel Linares fue el encargado de confeccionar la plantilla que, a la postre, acabó consiguiendo el ascenso a Primera Federación, firmando a nombres como Kevin Bautista o Álvaro Santamaría, dos de los jugadores más destacados de las últimas temporadas.
El andaluz, además, fue el encargado de liderar la búsqueda tras el despido de Javi Rozada en la pasada pretemporada. Su apuesta fue Dani Vidal, el técnico que consiguió llevar al Avilés a los puestos de play-off. Eso sí, a pesar del buen rendimiento del cuadro blanquiazul durante los primeros meses de la temporada, Miguel Linares siempre subrayó que lo primordial era conseguir estabilidad dentro de la categoría. Finalmente, tras conseguir empatar ante el Pontevedra, el Avilés seguirá una temporada más en Primera Federación.
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