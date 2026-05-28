La capitana del Avilés Femenino se despide del club tras cinco temporadas en el club: "Este año ha sido especialmente difícil"
"Me quedo con todo lo aprendido y con las otras cuatro temporadas que me han hecho disfrutar tanto", afirma la ovetense
A la espera de ver qué ocurre con el futuro del Avilés Femenino, ya que todavía no se sabe en qué categoría va a competir la próxima campaña, el club apunta a afrontar una campaña llena de cambios. Su capitana, Daniela González, ha anunciado que no seguirá defendiendo la camiseta blanquiazul. “Las despedidas siempre duelen, y más cuando no terminan como te gustaría. Este último año ha sido especialmente difícil, pero me quedo con todo lo aprendido y con las otras cuatro temporadas que me han hecho disfrutar tanto”, afirma la ovetense, que quiso despedirse de la afición a través de un comunicado en redes sociales.
“Gracias a todas las personas que, durante estas cinco temporadas, confiaron en mí y me ayudaron a crecer, no solo como jugadora, sino también como persona. A todos los trabajadores del club, a los cuerpos técnicos que me han acompañado y, sobre todo, a mis compañeras”, subrayó Daniela, que quiso detenerse en las jugadoras “que habéis pasado por el vestuario estos años”. “Gracias por cada día, por cada momento, por hacerme tan feliz y por empujarme a ser mejor”, señaló la ovetense, que aseguró que “me llevo personas que sé que serán para toda la vida, y eso es, sin duda, lo más bonito de todo”.
Daniela González se despide del Avilés Femenino
Daniela ha sido uno de los pilares del Avilés Femenino durante estos años. Protagonista del ascenso del club blanquiazul a Segunda Federación hace dos temporadas, la pasada campaña fue una de las responsables de la salvación más que holgada de las avilesinas. Sin embargo, este curso no pudo evitar el descenso deportivo del club a Tercera Federación, aunque todavía está por ver qué ocurrirá en los despachos.
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