Una marca italiana, favorita para vestir al Avilés de cara a la próxima temporada

Además de tener que afrontar una profunda reconstrucción en verano, el Avilés tendrá novedades en el plano extradeportivo de cara a la próxima temporada. Su gran punto negro en el estreno en Primera Federación fue la venta de camisetas, algo de lo que se lleva quejando la afición desde los primeros meses de competición. La web del club, donde se podía comprar la equipación online, luce desde septiembre la frase “¡Estamos trabajando en algo nuevo! El sitio estará disponible pronto. Tienda online Real Avilés Industrial”. Además, a la tienda física, ubicada en los bajos del Suárez Puerta, llegaron pocas unidades de la zamarra y solo los más rápidos pudieron hacerse con ella. Por eso, el club quiere cambiar la marca que le viste y la gran favorita para coger el testigo de Noone es la firma italiana Macron, que ya viste a otros cinco equipos en Primera Federación, además de a clubes como la Real Sociedad, el Cádiz, el Levante u Osasuna.

El Avilés empezó a lucir la marca Noone, vinculada a Diego Baeza, tras el ascenso a Segunda Federación. La firma, de origen español, apuesta por productos nacionales, pero esta temporada ha tenido problemas con sus proveedores, lo que ha conllevado la falta de existencias en la tienda blanquiazul. Cierto es que la marca daba una gran libertad creativa al club, pudiendo crear diseños como los del Día de Asturias o el del Día Internacional contra el Cáncer. Sin embargo, la falta de existencias para esta campaña ha motivado un cambio que apunta a ser inminente.

Macron, favorita para vestir al Avilés

En su propia web, Macron se define como “una marca italiana icónica y líder a nivel internacional en ropa deportiva de alto rendimiento y activewear”. En España ya ha convencido a Real Sociedad, Osasuna, Levante, Cádiz, Deportivo Alavés, Burgos CF y Cultural Leonesa, entre otros. Además, en Primera Federación cinco equipos lucen dicha firma: Zamora, Cartagena, Atlético Sanluqueño y Mérida, además del filial de Osasuna. Su primer club patrocinado fue el Bologna FC en 1971. Luego se sumaron otras entidades relevantes como Udinese o Sampdoria, en Italia; Crystal Palace, en Inglaterra; FC Nantes u OGC Nice, en Francia; y también el Hannover 96, en Alemania. En Argentina viste al Vélez Sarsfield, otro histórico, y hace algunos años Macron se ha convertido en proveedor oficial de equipaciones de árbitros de la UEFA.

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El Avilés apenas ha lucido cambios de marca en este siglo. Tras el adiós de la firma avilesina Joluvi, el cuadro blanquiazul ha lucido los nombres de Joma —cuyo regreso está descartado—, Kelme o Sanger. Antes de Noone, el conjunto avilesino llevó la marca ElitePro, vinculada a Diego Baeza, y, con el ascenso a Segunda Federación, fue Noone, también vinculada al empresario gijonés, la que empezó a lucir en el pecho de los jugadores. Ahora, tras cinco años, todo apunta a que Macron será la que coja el testigo.