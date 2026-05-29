Miguel Linares, director deportivo del Avilés, seguirá en el proyecto blanquiazul una temporada más

Miguel Linares será el encargado de formar la plantilla del Avilés por tercer verano consecutivo. El conjunto blanquiazul anunció a través de un vídeo hecho público en sus redes sociales la continuidad de su director deportivo, responsable de la configuración del plantel que logró el ascenso a Primera Federación y que acaba de conseguir la permanencia en la tercera categoría del fútbol español en la última jornada.

Objetivo: estabilizar al Avilés

El jienense alcanzó con esa permanencia el reto que se habían marcado en una categoría muy competitiva y a lo largo de una temporada con altibajos, en la que tuvieron que prescindir de Dani Vidal, su apuesta para el banquillo, por los malos resultados que encadenó el Avilés y que le metieron en la pelea por la permanencia. Linares tratará ahora de configurar una plantilla que estabilice al club en la categoría.