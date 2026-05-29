El talón de Aquiles del Avilés, una de las prioridades a reforzar de cara al mercado de verano

Uno de los puntos clave en la reestructuración que afrontará el Avilés este verano está en su defensa. La zaga fue, durante todo el estreno en Primera Federación, el gran talón de Aquiles del cuadro blanquiazul, y una de las prioridades del mercado veraniego pasa por solucionar dicho problema. Los datos, además, hablan por sí solos. Los asturianos han sido, con diferencia, el equipo con peores registros defensivos de la categoría, algo que, sobre todo en la segunda mitad de temporada, acabó lastrando al equipo. Por ello, se tratará de solucionar el problema de raíz y se buscará hacer una mejora sustancial en la línea defensiva.

Ahora mismo, el Avilés tan solo tiene un jugador con contrato, Pablo Álvarez, por lo que el club tiene libertad absoluta para diseñar una nueva defensa. Eso sí, todo apunta a que habrá dos nombres que seguirán vinculados a la entidad avilesina. El primero es Babin, líder de la zaga blanquiazul y jugador con más minutos de toda la categoría, por delante de los porteros. El de Martinica ya ha expresado su deseo de seguir defendiendo la elástica avilesina, aunque falta llegar a un entendimiento entre todas las partes para formalizar el acuerdo. El otro nombre es Campabadal, otro de los zagueros que apunta a seguir en el Suárez Puerta. El protagonismo del lateral derecho ha ido de más a menos a lo largo de la temporada, aunque acabó colándose entre los jugadores que más minutos han disputado esta campaña. Su voluntad es seguir en la entidad asturiana aunque, como en el caso de Babin, falta sentarse a hablar para cerrar su renovación.

La defensa, prioridad del Avilés este verano

Con todo ello, el Avilés tendrá, al menos, seis piezas con las que jugar para mejorar sus datos defensivos. El cuadro finalizó la temporada con 67 goles encajados, nueve más que el Guadalajara, equipo que terminó descendiendo a Segunda Federación. Los avilesinos, además, han sido uno de los peores equipos en cuanto a porterías a cero de la categoría, consiguiendo siete en las 38 jornadas disputadas. Tan solo el filial del Betis, que acabó perdiendo la categoría, empeora ese dato.

Todo ello hace que el Avilés ponga el foco en su defensa de cara a su segunda temporada en Primera Federación. La planificación, a la espera de conocer el futuro de Miguel Linares, director deportivo, y saber quién será el nuevo entrenador blanquiazul, pasa por fichar cuatro jugadores titulares para la zaga que suban el nivel respecto a lo visto durante esta campaña.

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Además, en la portería también habrá cambios. Sobre el papel, ni Álvaro Fernández, cuyo contrato ya ha finalizado, ni Nando Almodóvar, que regresa de su cesión al Cádiz, seguirán defendiendo la camiseta blanquiazul la próxima campaña. Por ello, el club estará obligado a buscar dos nuevos guardametas en el mercado de fichajes, uno de ellos sub-23. La reestructuración de la defensa del Avilés será total.