El capitán del Avilés recuerda el ascenso blanquiazul con LA NUEVA ESPAÑA: "Es uno de los dos mejores momentos de mi carrera"

Si alguien tiene voz dentro del Avilés para contar qué supuso el ascenso a Primera Federación, ese es Natalio (Valencia, 1984). Capitán del cuadro blanquiazul durante estos últimos años, llegó al club cuando el equipo estaba inmerso en el barro y al Suárez Puerta iban cien personas. Ahora mira con orgullo a la grada y ve a más de cuatro mil aficionados, que fueron nueve mil hace hoy un año. El valenciano, eso sí, sigue con ambición y marca el siguiente paso del club: llegar al fútbol profesional.

Se cumple un año del ansiado ascenso a Primera Federación. ¿Qué recuerdos tiene de aquel día?

Tengo el recuerdo de aquel partido súper reciente. Tanta gente, tantos aficionados… Fue un partido de nervios, pero que se vivió con tranquilidad. Ese ascenso fue algo que todo el club necesitaba por todo el trabajo que hubo detrás. Al final, ese trabajo dio sus frutos.

¿Un año después se dimensiona todo lo logrado ese mes de mayo?

Sí, la verdad. Conseguir esta permanencia era primordial después de todo lo que se consiguió. Haber dado un paso atrás hubiese sido un desastre. Este año hemos visto cómo es esta categoría, que está tan ajustada como la Segunda División.

¿Qué recuerdos tiene de la pasada campaña?

El recuerdo general es muy bueno. Diego Baeza pasó momentos difíciles en Navidades, con embargos al club y cuando los jugadores estuvimos un mes y pico sin cobrar. El vestuario fue primordial, hicimos un gran grupo que sabía que no podíamos desconectarnos. En enero se solucionó todo y el equipo fue a piñón. Nos metimos en play-off y ahí nos fue espectacular. Tuvimos cierta fortuna con esos penaltis parados por Álvaro, que fue el gran protagonista de ese mes.

Hablaba ahora de la eliminatoria ante el Antoniano, donde el Avilés estuvo a punto de caer del play-off.

Cuando Gete hizo ese penalti, que lo recuerdo como si fuese ayer, con todas las posibilidades que había de que nos metiesen gol… Menos mal que teníamos a San Álvaro. Creo que todo estaba predestinado para que acabase bien, tanto pasar por esas fases complicadas donde el equipo aguantó como parar los penaltis.

Tanto la temporada pasada como en la actual la afición se volcó con el equipo. Este año, según Diego Baeza, se ha generado un impacto económico de entre cuatro y cinco millones de euros. ¿Cree que estos dos años han servido para que la ciudad se dé cuenta de la importancia de tener un equipo en Primera Federación?

Desde mi perspectiva de futbolista, creo que es primordial que ciudades que llevan tiempo sin estar en el fútbol profesional vean ese impacto. Durante los fines de semana se ve el ambiente que se genera en la ciudad. Le doy mucha importancia a estar aquí e imagina si llegamos al fútbol profesional. El ejemplo está en Gijón u Oviedo, que están al lado, y generan tanto impacto económico como sentimiento hacia el equipo de la ciudad. Aquí lo estamos consiguiendo, ese sentimiento había desaparecido hace cinco o seis años. Ahora hemos conseguido que la masa social vuelva a creer en el equipo. Este año ha sido de transición en la categoría, me gustaría ver a este equipo en el fútbol profesional.

Desde su llegada se pasó de haber cien personas en la grada a una asistencia de nueve mil personas en el día del ascenso.

Es un orgullo haber despertado un sentimiento que se había dormido. A mí me encanta ver que hemos enganchado a la gente, que se habla del Avilés y que los niños quieren venir a jugar aquí. Para mí es lo primordial, lo que me llevo, por encima de los goles y los partidos.

Los dos últimos años, el del ascenso y el estreno en Primera Federación, han llegado en el momento en que usted ha perdido protagonismo. ¿Cómo lleva el cambio de rol?

Es algo que llevo bien, pero soy un tío sincero y quiero jugar. Es algo que nos pasa a todos, aunque tengas una edad. Ahora me tengo que sentar con Baeza y con el nuevo entrenador para verlo todo bien y, a partir de ahí, decidir. No quiero pensar en mí, sino en el equipo. Me gusta tener el vestuario controlado, ayudar a todo el mundo y ser coach de mis compañeros, tanto de los jóvenes como de los mayores. En situaciones como la de la semana pasada, cuando hace falta cierto temple y saber estar, creo que he tenido un papel fundamental por lo que me han dicho.

Veinte años de carrera dan para mucho. ¿Es el ascenso con el Avilés el mayor hito de su carrera?

Noticias relacionadas

He estado en grandes equipos, como el Numancia o el Castellón, en ciudades que me han querido mucho, pero cuando llegué al Avilés nunca pensé que iba a tener este sentimiento de pertenencia. Si no es el mayor hito, lo pongo entre los dos primeros. El Avilés es el equipo que más quiero de toda mi carrera, donde me voy a retirar y donde, mientras esté Diego Baeza, podrán contar conmigo para lo que ellos quieran.