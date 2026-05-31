Los héroes del ascenso del Avilés lo tienen claro: "Fue uno de los mejores momentos de nuestras carreras"

Hace un año, el Avilés tocó la gloria. El cuadro blanquiazul vapuleó al Rayo Majadahonda para, con un 6-0 en el global, hacerse un hueco en Primera Federación. De aquel equipo, el del ascenso, esta temporada se han mantenido nueve piezas, todas ellas clave para que los avilesinos hayan conseguido la permanencia. Si en algo coinciden Kevin Bautista, Santamaría, Álvaro Fernández, Isi Ros, Gete, Babin, Osky, Javi Cueto y Natalio es en que lo vivido hace 365 días es uno de los mejores momentos de sus carreras.

Kevin Bautista, el centrocampista incansable

Uno de los nombres propios del ascenso del Avilés fue el de Kevin Bautista. El sevillano fue el único del centro del campo blanquiazul que no sufrió la plaga de lesiones que diezmó al equipo. En su memoria aún dura el partido ante el Numancia, “el momento en el que tocamos fondo”. “Aun así el equipo creyó hasta conseguir el ascenso”, afirma el mediocentro. Esa fe se mantuvo en las eliminatorias de play-off, donde, a pesar del “mucho sufrimiento” del equipo, “tuvimos toda la ilusión para conseguir el objetivo”. “El ascenso va a ser un momento inolvidable”, asegura.

Kevin Bautista / RICARDO SOLIS

Santamaría, el enganche de oro

“El momento clave del ascenso fue en invierno. Desde arriba se pudo mandar el proyecto a resetear, pero supieron confiar en los jugadores y el cuerpo técnico y eso se notó en la segunda vuelta”, afirma Álvaro Santamaría, otro de los nombres propios del ascenso del Avilés. El gijonés nunca olvidará las dos eliminatorias de play-off en el Suárez Puerta, “de los mejores ambientes que viví en mi carrera”. En la retina tiene, además, el desplazamiento a Majadahonda. “Ese día metí gol y todo fue muy guapo”, afirma. Conseguir el objetivo, reconoce, “puede ser el mejor momento de mi corta carrera”.

Santamaría / Mara Villamuza

Álvaro Fernández, el santo

Nada de esta historia se podría contar si Álvaro Fernández no hubiese aparecido en la eliminatoria ante el Antoniano. El guardameta detuvo dos penaltis para dar vida a un Avilés que estaba en la lona. “Ese momento fue uno de los más felices de mi vida por todo lo que supuso”, asegura el meta madrileño, que afirma que la pasada campaña “no se me va a olvidar en la vida”. “Es por lo que vine al Avilés, me quedé en el equipo año a año para conseguirlo”, subraya el cancerbero, que destaca la unión del vestuario para conseguir el objetivo. “Hicimos del vestuario una familia. Aparte de ser grandes futbolistas fuimos amigos, desde los jugadores hasta el cuerpo técnico”, comenta Fernández, que confiesa que “el ascenso es algo con lo que sigo soñando”.

Álvaro Fernández / Miki López

Babin, la roca en defensa

“He jugado Copa Oro, he estado en Europa League y he competido en Primera División, pero el ascenso con el Avilés está, junto con el que tuve con el Alcorcón, en el podio de mis mejores momentos”, asegura Babin. El de Martinica fue el gran golpe en el mercado del Avilés, convirtiéndose, además, en el gran jerarca defensivo del equipo. “Fue un año con altibajos, pero tras la Navidad hubo un cambio de mentalidad y todos fuimos a una”, subraya el central, que sorprende con su elección del momento clave. “Para mí fue el partido contra el Salamanca en casa. Remontamos gracias a Javi Cueto y el gol de Momoh. A partir de ahí cogimos mucha más confianza y llegamos en un momento óptimo para el play-off”, afirma el blanquiazul, que no se olvida de “San Álvaro”. “Si no fuese por él nos hubiésemos quedado fuera del play-off”.

Babin / Área 11

Viti, el seguro defensivo

“La eliminatoria ante el Antoniano y la final contra el Majadahonda son los mejores recuerdos que se me vienen a la cabeza”, apunta Viti, el gran seguro defensivo del Avilés. El leonés, que fue clave durante toda la campaña, también pone el foco en el vestuario para explicar la buena temporada blanquiazul y destaca el partido ante el Pontevedra en casa como “el día que dimos un puñetazo en la mesa”. “Paramos ese tramo ante rivales difíciles y nos vimos fuertes para meternos en play-off”, señala el lateral izquierdo, que, de la final por el ascenso, se queda con “los primeros veinte minutos, fueron espectaculares”.

Viti / LNE

Isi Ros, el regalo navideño

Isi Ros fue el regalo navideño del Avilés. El murciano regresó a casa en el mercado invernal y, desde su llegada, marcó la diferencia. Tal fue su compromiso que reconoce, un año después, que jugó con el cuádriceps roto todo el play-off. “Fui con Rozada a hacer una resonancia y me lo dijeron. Le dije a Rozada que yo iba a morir por el equipo y él me llamó loco. Lo importante es que todo salió bien, fue algo increíble”, asegura el extremo, que califica la ciudad como “su segunda casa”. “Conseguir el ascenso es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Ser una piña fue clave para el objetivo”, comenta.

Isi Ros / Mara Villamuza

Gete, el ancla del centro del campo

Una de las lesiones que más daño hizo al Avilés durante la primera mitad del pasado curso fue la de Gete. El cántabro se rompió el codo y, para que el club pudiese inscribir a Edu Cortina, cedió su ficha hasta el mercado invernal. “Fue una locura ver cómo se desplazó la gente para vernos contra el Antoniano. Sabía que si pasábamos esa eliminatoria íbamos a subir, lo del penalti de Álvaro fue increíble”, indica el mediocentro, que reconoce la “incertidumbre” que les generaba el cuadro andaluz y coloca como “factor clave” terminar como terceros la liga para jugar las vueltas en casa. “Ya había tenido un ascenso con el Rayo Cantabria, pero este fue muy emocionante y bonito”, sentencia.

Gete / MIGUEL MIRAMONTES

Natalio, el eterno capitán

Hablar de la historia reciente del Avilés es hablar de Natalio. El valenciano, capitán del equipo del ascenso, tuvo un papel clave a lo largo del año como revulsivo en ataque. Cierto es que, por primera vez en el conjunto avilesino, pasó a tener un rol más secundario, pero el delantero respondió con goles, anotando ocho dianas en algo más de 1.300 minutos.

Natalio / Miki López

Javi Cueto, el goleador

Si alguien brilló con luz propia en la final del play-off ante el Majadahonda ese fue Javi Cueto. El delantero maliayo firmó tres tantos, uno en la ida y dos en la vuelta, para que el Avilés se convirtiese en equipo de Primera Federación. Además, volver a juntarse con Rozada hizo que recuperase su mejor versión, anotando once dianas en Liga.

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Javi Cueto / Miki López

Osky, el novato del equipo

Osky vivió, durante el ascenso del Avilés, un máster de competitividad. El lateral vivió, en la entidad blanquiazul, su primera experiencia como jugador sénior y, a pesar de tener una dura competencia por ser el lateral izquierdo titular, sumó más de 1.300 minutos y hasta consiguió ver puerta en una ocasión.