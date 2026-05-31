La unión entre datos y ojo que propició el ascenso el Avilés: las claves de cómo se hacen los fichajes blanquiaszules

“Los datos son una herramienta para reducir el riesgo de los fichajes, pero no nos obsesionamos con ellos. El fútbol también hay que verlo en directo”. Ese ha sido el leitmotiv de Miguel Linares, director deportivo, y Antonio Cruz, secretario técnico, desde su llegada al Avilés. La pareja, recientemente renovada, fue la arquitecta de la plantilla que consiguió el ascenso a Primera Federación y que, posteriormente, logró la permanencia en la categoría. Su método a la hora de realizar fichajes, que combina el análisis exhaustivo de los datos con ojos en la mayoría de campos de España, ha cambiado la cara del conjunto blanquiazul. Ambos se sentaron con LA NUEVA ESPAÑA para explicar sus ideas pocos meses antes de certificar el citado ascenso.

“Trabajamos con los datos y con el fútbol en directo, no nos volvemos locos con las estadísticas”, señala Linares. A la hora de preparar el mercado de fichajes, ambos buscan “perfiles de jugadores”, no nombres. “Imagínate que estamos buscando un pivote nuevo. No vamos directamente a por X, sino que hacemos un informe con sus estadísticas: que sea ganador de duelos, que trabaje bien a la hora de presionar, que tenga un buen porcentaje en el pase… Nos adaptamos a las cualidades que busque el cuerpo técnico y, a partir de ahí, establecemos las métricas que nos interesan”, detalla. Para ello, cuentan con herramientas como BeSoccer Pro, para las estadísticas, y Wyscout, para los vídeos.

Datos y campo para fichar

Además de los informes estadísticos, el Avilés cuenta con una red de ojeadores que se extiende por toda España. Son seis sus miembros, de los cuales cinco extienden sus ojos por todos los grupos de Segunda Federación. De lo que ocurre en el grupo 1 de Primera Federación se encargan Linares y Cruz, mientras que tienen otro ojeador pendiente de lo que ocurre en el otro grupo. Además, el binomio andaluz se encarga de las tareas de gestión, organización y filtrado. Sus informes recogen las impresiones de cada uno de los jugadores de la plantilla del equipo: si son sobrios, el talento que pueden llegar a tener, su calidad con la pelota… “Conocemos las tres categorías, Primera, Segunda y Tercera, al dedillo. Para nosotros es importante estar en diez campos durante un fin de semana, porque te da mucha presencia como club. Esos informes los combinamos con lo que nos dicen los datos”, expresa Cruz.

Los datos y los informes del ojo se cruzan para detectar quién puede ser el fichaje ideal. “Las estadísticas te sirven como un filtro importante, pero hay que ver al jugador en directo para confirmar todo, y al revés. A lo mejor un día ves a un futbolista que desarrolla un buen partido, te impresiona y es fruto de un hecho puntual, pero luego ves sus datos y no indican lo mismo. Se trata de encontrar el equilibrio entre ambos estudios”, apunta Miguel Linares.

Kevin Bautista, el caso de éxito

El caso de mayor éxito es el de Kevin Bautista. Sobre el papel, sin llegar a profundizar, era un futbolista que generaba dudas. El centrocampista llegaba del San Roque de Lepe, equipo que había descendido a Tercera Federación, pero los datos hablaban de un centrocampista que, bien rodeado, podía ser dominante. “Cuando lo analizamos vimos que era un jugador que tenía mucha presencia en campo contrario, box to box y con capacidad de llevar él mismo la pelota”, indica Cruz. De hecho, el andaluz fue el año pasado uno de los jugadores que más duelos ofensivos ganó, dato que acompañó con un excelente porcentaje de acierto. Es decir, disputaba muchos duelos y, además, resultaba ganador en la mayoría de ellos. Algo parecido pasaba con sus progresiones con balón. Esta estadística mide cuántas carreras hace el jugador con el balón en los pies, siempre y cuando vaya hacia adelante. Bautista promediaba 7,5 cada 90 minutos, con un porcentaje de éxito del 30,5%, unas cifras muy superiores a la media. Un año después, el jugador del Avilés ha despertado el interés de varios equipos de Primera Federación.

Eso sí, los datos no son infalibles. Las métricas y las estadísticas no llegan a aspectos como las situaciones personales de cada futbolista, lo que pasa dentro de su cabeza y cómo puede ser la adaptación a un tipo de fútbol diferente. “Hay un porcentaje muy grande del éxito de un fichaje que no depende de nosotros. No estamos en las cabezas de la gente”, explican ambos, que insisten en que este método sirve para minimizar el margen de error, pero no es una herramienta perfecta. “Si no, todos los fichajes funcionarían”, bromean.

Un método para reducir riesgos

Muchas veces son ellos los que, tras recoger los datos que les aporta BeSoccer Pro, realizan sus propias métricas, para así tener un mapa con las estadísticas que les interesan. Ese trabajo les sirve para marcar la diferencia con otros equipos que, por diferentes aspectos, no pueden llegar a tener ese nivel de análisis. “En el día a día no puedes controlar todo el fútbol español, es imposible. Esto te sirve para filtrar muchísimo a la hora de tomar decisiones”, destacan. “Esto es algo en lo que creemos y nos gusta mucho. Es una estructura profesional, como pueden tener equipos de categorías superiores, y es algo que nos gustaría seguir mejorando en caso de ascenso”, señalan.

Noticias relacionadas

Su método de trabajo, que sirvió para conseguir un ascenso y una permanencia, se mantendrá por lo menos un año más en las oficinas del Suárez Puerta. Los arquitectos del Avilés seguirán trabajando para llevar al cuadro blanquiazul a lo más alto.