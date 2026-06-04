El Avilés mueve ficha para encontrar a su nuevo entrenador
El conjunto blanquiazul se reunirá en los próximos días con el extécnico del Lugo, Yago Iglesias, para presentarle su proyecto | El club maneja más opciones para sustituir a Lolo Escobar
Una vez confirmada la continuidad de Miguel Linares, su director deportivo, el Avilés apura los plazos para la contratación de un nuevo entrenador con el que poder empezar a planificar la próxima temporada. En ese sentido, uno de los que más gusta a la entidad blanquiazul es Yago Iglesias, extécnico del Lugo que se encuentra libre.
Por ahora, las partes aún no se han sentado a negociar, pero al gallego le agrada la propuesta blanquiazul y en los próximos días se reunirá con el club para valorar el proyecto. La opción del técnico ribeirense no es la única que se maneja en las oficinas del Avilés para sustituir a Lolo Escobar. Hay otros entrenadores que están en el radar, aunque el club.
Yago Iglesias (Ribeira, 1982) es uno de los entrenadores gallegos con mayor proyección de los últimos años. Tras pasar por clubes como la Compostela, con la que logró un ascenso a Segunda B, y el Zamora, alcanzó su mayor reconocimiento al frente del Pontevedra, al que condujo al ascenso a Primera Federación en la temporada 2024-25 y con el que firmó una destacada actuación en la Copa del Rey, eliminando a varios equipos de Primera División. Ese éxito le abrió las puertas del CD Lugo en el verano de 2025. Con el conjunto lucense terminó la temporada en la novena posición, a cinco puntos del play-off.
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