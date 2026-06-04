El Avilés trabaja en la renovación de varios futbolistas que finalizaron recientemente su contrato

Una vez cumplido el objetivo de la permanencia en Primera Federación, el Avilés trabaja a destajo en la confección de la plantilla de la próxima temporada, en la que se esperan numerosos movimientos. Y, algunos de ellos, en los próximos días. En estos momentos, el club blanquiazul cuenta con un solo futbolista con contrato en vigor en el primer equipo: Pablo Álvarez, cedido al Numancia en el mercado invernal, pero ya “trabaja en la renovación de varios futbolistas que finalizaron recientemente su contrato”, expresa en un comunicado.

La totalidad de la plantilla finalizó su vinculación con el club, a los que hay que sumar los cedidos como Guzmán, Nando, Eze y Uzkudun, que regresan a sus clubes de origen. Una de las piezas que ya ha confirmado su salida ha sido Kevin Bautista, que se despidió de sus compañeros y de la afición a través de sus redes sociales.

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Paralelamente, el Avilés, con Miguel Linares a la cabeza, trabaja en la contratación del entrenador que dirija la nave blanquiazul el próximo curso. Días y semanas de mucha intensidad en las oficinas en busca de dar pasos importantes en el nuevo proyecto.