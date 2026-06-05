Kevin Bautista se sincera tras su salida del Avilés: "Allí viví los mejores años futbolísticos de mi vida”

Con el objetivo de la permanencia cumplido y disfrutando de sus vacaciones junto a la familia en su Sevilla natal, Kevin Bautista confirmó su salida del Avilés Industrial en busca de nuevos retos. Tras ser uno de los futbolistas más destacados de la categoría -y pichichi blanquiazul con nueve tantos-, el centrocampista conversa con LA NUEVA ESPAÑA para repasar sus dos temporadas en el cuadro avilesino y su futuro más próximo.

Se despide del club club con un buen sabor de boca con la salvación

Me voy contento de dejar al Avilés, como mínimo, donde se merece estar. Me da mucha pena porque han sido dos años muy bonitos, aunque también duros. Conseguimos el objetivo las dos temporadas y en lo personal han sido mis mejores años en lo futbolísticamente. Al final uno tiene que mirar por sí mismo y seguir tirando hacia arriba.

Y más aún con ese gol clave en la última jornada

Se hizo más emotivo. Yo decía toda la semana que teníamos que ganar para despedirme de la mejor manera y así fue, con la salvación, que era lo importante.

¿Cómo resumiría su paso por el Avilés?

Lo mejor que hice cuando me llamó Miguel Linares fue venir y salir de mi zona de confort. Me acuerdo de esa llamada, me dijo que me viniese al norte que él me haría futbolista. He mejorado en todas las facetas, me he hecho un hombre en Asturias y se lo tendré que agradecer toda la vida porque aquí además viví los mejores años futbolísticos de mi vida. Me voy un poco triste porque al final dejo muchos amigos allí y un club que me ha acogido desde el primer día que llegué, pero son cosas del fútbol, un día estás aquí y otro allá. Yo me voy con la conciencia muy tranquila porque lo he dado todo.

¿Con qué momento se queda de estas dos temporadas?

Hay muchos, tantos buenos como malos, pero me quedo con ese ascenso del año pasado que quedará para la historia del club. En lo personal, tener un ascenso en el currículum mejora mucho. Lo que vivimos el año pasado fue increíble: la ciudad volcada con nosotros, la celebración… Fue muy bonito. Este al final fue duro. Empezamos muy bien, pero esta categoría exige mucho. Lo positivo es que acabamos con la salvación, que era lo más importante.

¿Por qué decide irse del club?

Los jugadores queremos tirar hacia arriba, con todo el respeto para el Avilés. No sé si el año que viene jugaré en Primera Federación o no, pero soy persona, tengo familia y hay que mirar por muchas cosas, no solo por dinero. Tengo 27 años y es buen momento para aprovechar el tren que me está viniendo ahora.

¿Estaba decidido desde hace tiempo?

No he hablado con mi agencia hasta que terminase la temporada porque estaba centrado en salvar al Avilés.

¿Tuvo oferta de renovación del club?

En febrero, el Avilés ya me estaba llamando, pero yo quería cumplir el objetivo y después ya hablé con el club, que me entendió perfectamente. Di gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mí. Tengo muy buena relación con Miguel y me dijo que esta siempre va a ser mi casa.

La afición siempre decía que era uno de los mejores, ¿notaba ese cariño?

Sí, muchísimo. Todo el mundo me dijo cosas bonitas cuando publiqué mi carta de despedida. Una lágrima se te cae porque me da pena irme. Cuando metí el gol en Pontevedra y besé el escudo no lo hice por quedar bien ni que me digan cosas bonitas, lo hago de corazón. Recibí mucho cariño desde que firmé y solo me queda darle las gracias a la afición.

Termina como pichichi del equipo pese a ser mediocentro

No he sido goleador en mi vida. Este año parece que me he equivocado muchas veces y espero seguir equivocándome mucho.

Eso ayuda a tener más ofertas

Sí, al final son números y en muchos partidos que no me he encontrado bien o no he estado tan fino he podido marcar goles o dar asistencias. Los números en el fútbol lo son todo.

¿Qué planes tiene de futuro? ¿Seguir en España o apostar por el extranjero?

Noticias relacionadas

No sé, la verdad. Estas semanas ya he hablado con mis representantes cosas más serias. Aún no sé qué hacer. Lo primero que hice fue escuchar al Avilés y ahora tengo que escuchar otras opciones. Pero ahora quiero tener tranquilidad, disfrutar de la familia y los amigos porque ha sido un año muy duro. Ya se verá dónde estaré la próxima temporada.