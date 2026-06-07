El Avilés, con mucho trabajo en los despachos: uno de sus futbolistas más importantes se piensa la oferta de renovación
Berto Cayarga cuenta con varias propuestas en la categoría y decidirá en los próximos días si continúa o no de blanquiazul
El Real Avilés tiene mucho trabajo por delante en los despachos. Con Pablo Álvarez como único futbolista con contrato en vigor para la próxima temporada, el conjunto blanquiazul trabaja en la renovación de varios futbolistas que la temporada pasada fueron importantes y finalizan su vinculación el 30 de junio. Uno de ellos es Berto Cayarga, el único avilesino en la plantilla, que se está pensando su futuro.
El cuadro blanquiazul le ha presentado una oferta que tanto él como su entorno están estudiando. El atacante se ha tomado unos días para desconectar y valorar sus opciones para la próxima temporada, pero ya sabe que, además de la propuesta del Avilés, varios equipos de Primera Federación y del extranjero se han interesado por sus servicios. De todas formas, la intención del futbolista es resolver su situación en los próximos días y dar una respuesta al club a lo largo de la semana.
El futbolista llegó al club la temporada pasada procedente del Real Unión y ha terminado siendo uno de los fichajes más prolíficos del verano. Cayarga anotó cuatro goles y repartió siete asistencias en 36 encuentros, ofreciendo los mejores números de su carrera y aportando al Avilés en momentos clave de la temporada.
La situación del atacante avilesino no es la única que valorará la dirección deportiva, con Miguel Linares al frente. A lo largo de los próximos días, el club también tendrá que tratar el futuro de otros futbolistas como Babin, Edu Campabadal o Adri Gómez. También el de Natalio, que pese a que este año haya participado en apenas 13 encuentros, sigue siendo una figura muy bien valorada dentro del vestuario blanquiazul.
Pendientes del entrenador
Paralelamente al trabajo en las renovaciones de sus pilares, el Avilés también se centra en la búsqueda de un nuevo entrenador que dirija el proyecto blanquiazul la próxima temporada. Uno de los nombres que gusta en la entidad es el de Yago Iglesias, quien dirigió al Lugo la pasada temporada y anteriormente había conseguido varios ascensos con el Compostela y con el Pontevedra, este último a Primera Federación. La opción del gallego no es la única que está encima de la mesa para la entidad blanquiazul, que espera acelerar la contratación de su técnico esta semana para seguir avanzando en la planificación de la próxima temporada.
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