El Avilés cierra a su nuevo entrenador: Yago Iglesias firma por dos años con el conjunto blanquiazul

Arranca la era Yago Iglesias en el Avilés. El técnico gallego se compromete con el conjunto blanquiazul para las próximas dos temporadas, según ha podido saber este periódico. El entrenador, el gran deseado por la cúpula asturiana, llevaba varios días en conversaciones con el conjunto avilesino y, en las últimas horas, todo se ha acelerado. Próximamente tendrá lugar el anuncio oficial de su fichaje.

Tras certificar la continuidad de Miguel Linares al frente de la dirección deportiva del Avilés, el cuadro blanquiazul tenía claro cuál debía ser su siguiente paso en el mercado de fichajes: firmar un nuevo entrenador. Durante la última semana hubo contactos con varios técnicos, aunque el gran favorito para asumir el banquillo del Suárez Puerta era uno: Yago Iglesias. Los contactos desde la pasada semana fueron constantes y entre ayer y hoy se terminó de tomar la decisión. Prueba de la voluntad del club de hacer un proyecto a medio plazo es que el gallego firma para las próximas dos temporadas, hasta 2028.

Yago Iglesias firma por dos temporadas

Yago Iglesias (Ribeira, 1982) es uno de los entrenadores gallegos con mayor proyección de los últimos años. Su última vivencia en el banquillo fue de la mano del Lugo, donde terminó la temporada en la novena posición, a cinco puntos de distancia del play-off. De hecho, Iglesias ya sabe lo que es ganar en el Suárez Puerta tras vencer esta temporada por 1-2 en enero. Antes de recalar en el Anxo Carro, el gallego alcanzó su mayor reconocimiento de la mano del Pontevedra, con el que consiguió el ascenso a Primera Federación. En su currículum también figura su paso por el Zamora, donde disputó 67 partidos, además de cinco temporadas en el Compostela, con un ascenso a la antigua Segunda B incluido.

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Iglesias no es un desconocido en el Suárez Puerta. En la última visita del gallego, siendo entrenador del Lugo, al feudo avilesino, el técnico se deshizo en elogios hacia el proyecto blanquiazul. Ahora, meses después, es el nuevo entrenador del Avilés. “En Segunda Federación ya eran un equipo súper competitivo. En Avilés llevan haciendo bien las cosas desde hace tres o cuatro años, desde la llegada del actual presidente”, explicó Iglesias, que aseguró que el club asturiano “está haciendo bien las cosas, es el espejo de lo que debe ser un proyecto en el medio o largo plazo”. “El rendimiento que están sacando no es casualidad”, opinó el gallego, que puso el foco en la contratación, hace dos veranos, de Miguel Linares, actual director deportivo. “Conoce a la perfección la categoría y viene de hacer grandes acciones en otros clubes”, señaló.