El Coliseo descarta unirse a la Federación de Peñas

La peña El Coliseo, una de las más activas dentro del entramado asociativo blanquiazul, ha decidido, tras consultar con sus socios, no participar en la Federación de Peñas del Real Avilés Industrial que está tratando de crearse. La decisión la han tomado los propios socios de la entidad tras una asamblea extraordinaria celebrada en la sala de prensa del Suárez Puerta. Los miembros de la agrupación debatieron sobre el tema y, tras diferentes conversaciones, han decidido mantenerse al margen, por el momento.

En la reunión también se hizo, dentro de la asamblea general, balance de la pasada temporada, la primera de vida de la peña El Coliseo. Durante estos meses, la agrupación ha realizado varias actividades, como la entrega del premio al mejor jugador de la temporada, galardón que se llevó Kevin Bautista, o una espicha para cerrar la campaña.

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Además, han organizado diversos viajes para acompañar al equipo por diferentes campos de España, tales como A Malata, El Toralín o Pasarón. En la asamblea se decidió que la peña seguirá haciendo el mayor número de desplazamientos posible la próxima temporada.