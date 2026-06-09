Miguel Linares, ante su mercado más difícil con el Avilés: las decisiones clave que debe tomar el jienense durante este verano
El jienense afronta su tercer verano en el club con varios frentes clave por resolver, tanto el fichaje del nuevo entrenador como el futuro de varios pesos pesados del vestuario
El verano apunta a ser muy largo en el Avilés. Miguel Linares, director deportivo del club, afronta unos meses que apuntan a estar llenos de decisiones complicadas. Tras un pasado mercado veraniego marcado por la continuidad de muchas piezas clave del equipo del ascenso, el jienense tiene ahora que ejecutar una revolución total en su equipo. El primer paso será el fichaje de un nuevo entrenador, con Yago Iglesias liderando la carrera por hacerse con el banquillo del Suárez Puerta. El gallego, que tiene varias ofertas sobre la mesa, tiene en alta estima el proyecto blanquiazul y en las próximas horas apunta a tomar una decisión definitiva. Las posturas están, en este momento, muy cercanas. En cuanto se cierre su contratación se pasará al siguiente escenario, el de las renovaciones de los jugadores de la pasada campaña. Y, por último, se empezarán a abordar los nuevos fichajes. Todo ello pasará por las manos de un Linares que afronta su verano más difícil en el Avilés.
Aunque durante su trayectoria en la dirección deportiva del Avilés Miguel Linares ya ha tenido que contratar a dos entrenadores, Lolo Escobar y Dani Vidal, esta será la primera vez que el jienense podrá escoger a la pieza clave del proyecto blanquiazul. Tanto Escobar como Vidal aterrizaron en el Suárez Puerta tras la destitución de sus predecesores y con la temporada, o la pretemporada, ya avanzada, pero ahora el jienense tiene más margen de maniobra. Por eso, antes de lanzarse a por Yago Iglesias, barajó diferentes opciones. Eso sí, finalmente su lista de candidatos al banquillo avilesino quedó reducida a tres nombres, una lista que el técnico gallego lidera con cierta ventaja. El exentrenador del Lugo ve con muy buenos ojos el proyecto del Avilés, algo que dejó patente en su última visita a la ciudad, y las próximas horas apuntan a ser clave para que se acabe de decidir su futuro. Las posturas están muy cercanas y todo gira en torno a los últimos detalles. En el club gusta mucho la propuesta de Iglesias, ofensiva y basada en el fútbol de posesión, algo que se tratará de favorecer con ciertas decisiones que se tomarán en los próximos días. Aun así, Linares tiene dos balas en la recámara por si el fichaje de Iglesias no acaba llegando a buen puerto.
Yago Iglesias lidera la carrera por el banquillo
La decisión del nuevo entrenador es clave de cara a planificar la próxima plantilla del Avilés. Tanto las renovaciones como los nuevos fichajes están condicionados al próximo inquilino del banquillo avilesino, por lo que todas las decisiones están, ahora mismo, paradas. Varios futbolistas conocen la voluntad del club de renovar sus contratos, pero será el nuevo técnico el que tenga la última palabra. Lo mismo ocurre en el capítulo de fichajes. La dirección deportiva ya ha tanteado varias opciones, aunque, sin conocer el técnico que se siente en el Suárez Puerta, no hay nada cerrado.
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