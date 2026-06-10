Dos exjugadores asturianos de Yago Iglesias avalan el fichaje del gallego por el Avilés: "Va a llegar al fútbol profesional"

“Es un entrenador de proyectos. Ha demostrado que, si le das tiempo, sus ideas funcionan”. Pelayo Suárez y Jorge Fernández conocen a la perfección a Yago Iglesias, nuevo entrenador del Avilés. El primero coincidió con el gallego en el Pontevedra que arrasó en Segunda Federación y fue la sensación de aquella Copa del Rey, eliminando a dos Primeras, mientras que el segundo jugó bajo sus órdenes en la primera experiencia de Iglesias en Primera Federación, cuando dirigió al Zamora. Ambos tienen claro que el cuadro blanquiazul ha acertado con la elección de su nuevo técnico y son muy optimistas con el futuro avilesino.

“Fichar a Yago Iglesias es una grata noticia para el Avilés, es un entrenador espectacular”, asegura Suárez, que estuvo bajo las órdenes de Iglesias hace dos temporadas en el Pontevedra. El central afirma que “es el mejor entrenador que he tenido hasta ahora”. “Es un técnico de fútbol profesional, es muy bueno tanto a nivel táctico como en el vestuario”, analiza el asturiano, que destaca las “ideas claras” del entrenador gallego. “Es un entrenador para proyectos, si le das tiempo acaba funcionando”.

Pelayo Suárez avala el fichaje de Yago Iglesias

El estilo de Iglesias es algo que ha convencido, y mucho, a los dirigentes del Avilés. “Le gusta tener la pelota, sus equipos están muy bien trabajados. Saca el balón desde atrás, propone un fútbol vistoso… Los aficionados se divierten mucho”, afirma el ex del Pontevedra. Durante el tiempo que coincidió con el técnico gallego, el central vivió en primera persona su idilio con la Copa del Rey, cargándose al Levante, que acabaría ascendiendo, y a dos Primeras: Mallorca y Villarreal. “No solo les ganamos, les jugamos de tú a tú”, añade Suárez.

Pelayo Suárez, en el Pontevedra / LNE

Ese mismo estilo fue el que también mostró en el Zamora, en cuya plantilla estaba Jorge Fernández, excentrocampista del Avilés. “Recuerdo con mucho cariño esta época, Iglesias es uno de los entrenadores con los que he mantenido el contacto”, subraya el corverano. Aquella temporada acabó con el cuadro zamorano perdiendo la categoría, pero aun así el asturiano solo tiene elogios para la propuesta del entrenador gallego. “Le gusta tener la posesión, pero no solo por tenerla, lo hace buscando hacer daño al rival. Le gusta el fútbol de ataque, se preocupa mucho por la manera de atacar, pero sin descuidar la parcela defensiva”, señala el asturiano.

Jorge Fernández, en Mareo con las camisetas que usó durante su carrera / Marcos León

Jorge Fernández destaca su fútbol ofensivo

Fernández, además, pone el foco en la duración del contrato de Iglesias, que ha firmado hasta 2028. “El Avilés sabe qué entrenador ficha, que es un técnico que necesita confianza y ese contrato es la mejor manera de demostrarlo”, apunta el excentrocampista, que destaca también la capacidad de adaptación del técnico a diferentes escenarios. “Si el Suárez Puerta se pone como no nos gusta, sabrá adaptarse”, asegura el corverano. El asturiano tiene también palabras de elogio para Álex Otero, segundo del gallego durante estos años. “Tiene una gran capacidad para estar cerca del jugador y generar un buen ambiente”, sentencia.