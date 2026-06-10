El Real Avilés Industrial oficializa el fichaje de Yago Iglesias como entrenador para las próximas dos temporadas

El Real Avilés ya tiene entrenador para su nuevo proyecto deportivo. El club blanquiazul confirmó este miércoles la contratación de Yago Iglesias, técnico nacido en Santiago de Compostela en 1982, que firma por dos temporadas, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, y será el responsable de dirigir al equipo durante la campaña 2026/27 y la siguiente.

Un técnico con experiencia en el fútbol nacional

Yago Iglesias llega al Real Avilés con una trayectoria consolidada en los banquillos del fútbol nacional. En los últimos años ha dirigido a equipos como la SD Compostela, el Zamora, el Pontevedra y el Lugo.

Su etapa más destacada llegó en el conjunto pontevedrés, con el que logró el ascenso a Primera RFEF y alcanzó los octavos de final de la Copa del Rey, dos hitos que refuerzan su perfil competitivo.

Miguel Linares destaca la identidad del nuevo equipo

La llegada de Iglesias supone una de las principales apuestas del nuevo proyecto deportivo encabezado por Miguel Linares. El director deportivo subrayó la sintonía entre ambas partes sobre el modelo de equipo que pretende construir el club.

«Queremos dotar de identidad a nuestro equipo y ser protagonistas en los partidos. Tenemos una visión común de dónde queremos llegar y cómo hacerlo», señaló Linares.

El responsable deportivo también valoró la predisposición del entrenador para sumarse al proyecto: «Nos mostró mucha ilusión por venir y trabajar juntos. Es algo mutuo porque siempre hemos seguido nuestras respectivas trayectorias», añadió.

Álex Otero será el segundo entrenador

Yago Iglesias no llegará solo al Real Avilés. El técnico gallego estará acompañado por Álex Otero, que ejercerá como segundo entrenador dentro del nuevo cuerpo técnico blanquiazul.

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La presentación oficial de Yago Iglesias como nuevo entrenador del Real Avilés tendrá lugar el próximo lunes, a las 12.30 horas, en el estadio Román Suárez Puerta.